¿Cali está sobre una falla geológica? Experto da su opinión sobre este 'mito urbano'

Algunos ciudadanos han creído durante años que Cali está ubicada sobre algunas fallas geológicas, sin embargo, algunos expertos han indicado que esto no es del todo cierto.



La supuesta falla geológica más comentada por los caleños es la que atraviesa la Avenida Roosevelt, la calle Novena y la Autopista Suroriental.



Sin embargo, el docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, Gilberto Areiza Palma, explicó que esto no es verdad.



Lea además: Cali, una ciudad que se asfixia por la pérdida de espacio público



“Lo que sucede en este sector es que fueron zonas de inundación del río Cañaveralejo, eso hace que los suelos sean bastante blandos, y los suelos blandos tienen la particularidad de amplificar la onda sísmica, de ahí que es usual que los temblores se sientan con mayor intensidad en este sector”, comentó Areiza.



No obstante, se debe recordar que Cali es una de las ciudades del país en las que más probabilidades hay de que se presente un sismo de gran magnitud, debido a que está ubicada en lo que se denomina como el Cinturón de Fuego del Pacífico.



Además, según algunos expertos, muchas de las construcciones que hay en la capital del Valle del Cauca se hicieron antes del año 1984, que fue el año en el que se crearon las normas de sismorresistencia, por lo que al menos el 70 % de las edificaciones de la ciudad no son aptas para resistir un desastre como un terremoto.