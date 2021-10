Escombrera de la 50 está a tope y la comunidad urge a la Alcaldía por soluciones

La escombrera de la Carrera 50 está en su punto límite. Desde hace mes y medio, en esta estación transitoria de disposición de residuos sólidos, que se ubica sobre la Autopista Simón Bolívar, no se ha hecho el proceso de evacuación de los residuos de construcción y demolición que a diario se descargan ahí.



Son entre 500 y 550 metros cúbicos, es decir, más o menos 600-650 toneladas de desechos de construcciones que se disponen a diario en el lugar, según cuenta Uriel Fernando Ariza, gerente de la Asociación Ecoambiental de Cali, quien está a cargo de liderar el proceso de descarga de residuos sólidos en la escombrera.



Ariza asegura que la estación de transferencia está sobresaturada de materiales, incluso afirma: “ya estamos en el 100%, hoy (ayer) estamos rellenando los últimos espacios que quedan por ahí”.



Y es que la última evacuación de residuos se hizo el pasado 20 de agosto, y desde entonces han entrado casi 16 mil metros cúbicos, que se pueden visualizar en una montaña de escombros de aproximadamente 8 metros de altura.



Es por esto que Ariza dice que de no liberar pronto la escombrera se corren varios riesgos, entre ellos, que “los materiales se puedan ir a la Carrera 50 porque ya estamos a una altura de casi de 7 u 8 metros, y también se puede impactar la zona del Parque Lineal (...) Esta es una estación de transferencia, entonces material que ingresa, material que debe salir”.



Y a su vez resalta: “A la Administración le manifestamos desde que se terminó el último contrato que se hiciera el aforo de los recursos, pero no se ha hecho, por eso estamos con este problema”, acota Ariza.



Precisamente, desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm, se afirmó que el alto grado actual de colmatación de los residuos de construcciones y demoliciones que se disponen en el lugar, se debe a que no se ha logrado aforar recursos para el traslado de estos materiales a un sitio de disposición final, que en el momento es en el municipio de Puerto Tejada, en el Cauca.

Según las autoridades no ha sido fácil tener un terreno para ubicar la escombrera, “porque ninguna comunidad acepta, porque los escombros se asocian con basura”.

No obstante, el director del organismo, Marco Vera, informa que actualmente “se están apropiando los recursos para contratar la evacuación y trasladar muy rápidamente los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) almacenados en la Estación de la 50”, señala Vera. En esto se espera aforar $900 millones de recursos propios de la Administración.



Mientras tanto, en busca de mitigar el impacto, durante esta semana la Uaespm empezará a ejecutar un plan de choque, que consiste en una intervención en la zona perimetral con recolección de residuos con maquinaria amarilla.



Según Christián Hernández, líder del equipo de Residuos de Construcción y Demolición–RCD de la Uaespm, “esta semana vamos a iniciar una evacuación con el plan de choque -que es con equipos de la Administración-, poder hacer una autogestión para mitigar el impacto de almacenamiento; estamos haciendo los trámites para realizar el contrato de evacuación y diría que dentro de 15 días ya se tiene”.



Asimismo, explica: “todas las acciones administrativas y financieras para la contratación para evacuar los RCD almacenados tienen unos tiempos, venimos de pandemia, el tema presupuestal no es el mejor escenario, estamos buscando darle prioridad a la estación de transferencia para su evacuación”.



La idea, añade, es garantizar hasta el final de la vigencia que la estación opere como un punto limpio.



Entretanto, Hernández comenta: “Estamos buscando llevar los residuos de construcción y demolición al siguiente paso, es decir, cambiar el chip de recibir, cargar, transportar y llevar a disposición final, por el chip de recibir los materiales para un proceso de transformación y aprovechamiento, y reincorporar los materiales a la industria de la construcción”.



Para ello, cuenta que Planeación y la Fundación Universidad del Valle “están ejecutando unos estudios para viabilizar los sitios potenciales para implementar infraestructura social y la gestión de estos residuos para lograr transformarlos”.

Urgen soluciones



Los habitantes de Brisas del Limonar, Ciudad 2000, Ciudad Córdoba y Mariano Ramos llevan muchos años pidiendo una solución verdadera con la escombrera de la 50, pero “no hemos tenido respuesta por parte de la Administración”, dicen.



De hecho, Jorge Enrique Segura, presidente de la JAC de Mariano Ramos, recuerda que “en el 2012 salió una sentencia que dice que esa escombrera hay que erradicarla del sitio, pero la Administración ha sido sorda a sugerencias”.



Segura se refiere a la demanda que está en el Juzgado Tercero Administrativo sobre el cierre de transferencia, pero las autoridades informan que hasta tanto no haya otro sitio donde disponer los residuos de construcción se seguirá usando la escombrera de la 50.



El líder comunal comenta que la situación es preocupante y por ello piden que pronto sea evacuada la escombrera porque “a todos nos afecta, el impacto visual es muy negativo, las quemas que a veces hacen -de madera-; la polución y el polvo que se levanta cuando están descargando, además se convierte en un foco ratas”.



Por estas y otras afectaciones, Diana Guzmán, presidente JAC de la Alborada, dijo: “Pedimos que quiten la escombrera para empezar a hacer un proyecto que impacte en la comunidad”