En un acto de intolerancia, hombre es agredido frente a su hijo de 10 años en teatrino de La Tertulia

Natalia Moreno Quintero

Un vecino del Museo La Tertulia, que acude constantemente a disfrutar de este espacio cultural junto a su hijo de 10 años, denunció ser víctima de agresión por parte de dos jóvenes a quienes pidió retirarse de un espacio restringido por las directivas del Museo con una cinta amarilla.



Según detalló Juan Gonzalo Montoya, el ciudadano agredido, el pasado jueves 18 de junio se encontraba con su hijo en el teatrino del museo, cuando vio a un hombre y una mujer sentados en la zona restringida. Montoya les pidió respetuosamente que se retiraran, pero no fue escuchado. Posteriormente un guarda de seguridad los hizo mover y, tras esto, el joven increpó a Montoya por su reclamo.



"La chica me escupió, pero alcancé a esquivarlo. Medio me descuidé y cuando volteé a mirar ya el tipo había lanzado la patada voladora y salí rodando por el teatrino. Obviamente quedé afectado de la cara. Afortunadamente las heridas fueron superficiales y ya se curaron completamente", afirmó.



Otro hombre que estaba presente en el lugar intentó detener a la pareja, pero no tuvo éxito. Los agresores huyeron en bicicleta.



"No esperaba nunca, en ningún momento, una agresión de parte de ellos y creo que el guarda que estaba al lado tampoco, porque no les estaba hablando de mala manera", agregó.



#DenunciaCiudadana En video quedó registrado este acto de intolerancia sucedido en el teatrino de La Tertulia. La víctima, quien se encontraba con su hijo de 10 años, denunció que fue agredido luego de que le solicitara a unos jóvenes que no se hicieran en una zona restringida. pic.twitter.com/frjeXFKTJk — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) June 27, 2020

Para Juan Gonzalo es lamentable que este tipo de hechos tengan lugar en un espacio emblemático de la ciudad que suele ser frecuentado por familias. Su caso no pudo ser denunciado ante las autoridades pues, cuando acudió a la Sijín luego de que lo citaran desde este organismo, le indicaron que la denuncia debía interponerse de manera virtual y adjuntar un certificado médico sobre su estado. El video, donde se aprecia la agresión, no es válido.



"El daño más fuerte es el daño moral, porque finalmente es doloroso que te hagan esto frente a tu hijo. El niño quedó impactado de ver cómo golpearon a su padre", comentó.



Montoya, quien asegura que las directivas del museo han estado en contacto permanente tras conocer su estado, pide mayor presencia policial en el sector, pues también es común que los jardines del museo sean usados por consumidores de estupefacientes.



Por su parte Ana Lucía Llano, directora del Museo, además de solicitar más apoyo de las autoridades, instó a la ciudadanía a que tenga más sentido de pertenencia y se apropie de los espacios públicos.