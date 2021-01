Jhon Edward Montenegro Jimenez

En el MÍO no se respeta el distanciamiento social, denuncia Concejal

La ocupación máxima de pasajeros dentro de los buses del MÍO, reducida a causa de la pandemia del covid-19, no se está cumpliendo.



Así lo señaló el concejal de Cali Juan Martín Bravo, quien se sumó a las quejas ciudadanas, luego de evidenciar aglomeraciones y poco distanciamiento en un recorrido por diferentes estaciones del sistema masivo.



"Pudimos notar que, a la demora de las rutas se suman las aglomeraciones dentro de los buses, porque no hay capacidad, hablamos siempre de las aglomeraciones en otras zonas, pero allí sobrepasan la multitud, eso también podría ser foco de contagio, las personas van muy juntas, casi una sobre la otra, no hay distancia en las filas", aseguró el cabildante.

La ocupación máxima de pasajeros en los buses era del 50 %, pero fue ampliada al 70 % por el Gobierno a finales de diciembre de 2020, a través de la resolución 2475.



El concejal también expuso que algunos usuarios del MÍO no cumplen con la utilización del tapabocas, necesario para evitar la propagación del virus.

"No hay quién regule su uso, tampoco hay presencia de guardas en estas estaciones. No podemos descartar o hacer a un lado el MÍO, que mantiene al tope, lleno, como si no generará riesgo en medio de la pandemia", agregó Bravo.



Cali extendió sus medidas restrictivas (toque de queda, ley seca y pico y cédula) para esta semana debido a la dura situación que vive el sistema de salud a cuenta de la pandemia: la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos llegó al 97,5%.



Usuarios de esta red social como @Carolinacr_03 criticaron las aglomeraciones en el sistema: "Y de que manera esperan que esto mejore??? Si no ayudan a la gente la necesidad les va primar por encima del autocuidado... Se necesitan estrategias ya!!".



De otra parte, @jhynylyset comentó: "Y el control de bioseguridad que deben tener y la distancia qué, luego se quejan que hay demasiados contagiados".



Cali registra 102.647 casos de covid-19 desde la llegada de la pandemia, en marzo pasado.