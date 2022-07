Emcali destaca que ha logrado reducir pérdidas por acueducto 

Las estrategias usadas por Emcali para reducir las pérdidas de agua están dando resultado, según el balance que presentó la compañía.



El gerente de acueducto, Humberto Serna, explicó que el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado, Ipuf, pasó del 15,60 % en octubre del 2021 al 14,20 % en junio del presente año, una cifra muy baja y récord para Emcali. Este indicador representa el volumen de agua perdida por suscriptor por mes.



“Esto no se había logrado antes en la empresa. Con este resultado podemos orientarnos hacia las zonas de expansión, donde las presiones son más bajas y con ello aumentar la disponibilidad de agua para el crecimiento futuro de nuestra ciudad”, dijo el directivo.



Agregó que con la reducción de las pérdidas de agua gana el consumidor y la compañía, pues también implica una disminución en el consumo de químicos, se produce menos líquido y se desperdicia menos.



Asimismo, en lo que va corrido del 2022, el Índice de Agua No Contabilizada, Ianc, en Emcali pasó del 50,38 % en diciembre del 2021 al

48,64 % en el pasado mes de junio. En total, el acumulado de reducción desde el 2016 es del 8,72 %, cuando ese indicador era del 57,36 % del total del agua producida en las plantas. Esta cifra tiene en cuenta el volumen que entra al sistema y el valor que fue facturado a los usuarios durante un mes.



Las estrategias para lograr estas metas han sido: La sectorización hidráulica de la red de distribución (que es instalar válvulas para hacer circuitos pequeños y regular presiones), el rastreo de fugas no visibles, la optimización del suministro, la reducción de los tiempos para la atención de daños, el cambio masivo de medidores y el control a los fraudes de agua, dijo Emcali.