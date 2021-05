Llamado de urgencia en Meléndez por bloqueo en la Calle 5: vea las denuncias

Álvaro José Carvajal Vidarte

"Estamos a 'esto' de que nos peguen solo por pasar caminando. Mantenemos amenazados a la merced de lo que ellos digan. Si un día ellos dicen 'se tienen que ir', nos tenemos que ir".



La preocupación de los habitantes de barrios y unidades residenciales aledaños al bloqueo ubicado en el sector de Meléndez, a la altura de la Calle 5 con Carrera 94 -sur de Cali-, aumenta con el pasar de los días.



En el lugar se han realizado plantones y manifestaciones desde el primer día del paro, el pasado 28 de abril.



"Desde el primer día hemos sido empáticos con el paro, en ningún momento se les ha tildado de vándalos ni nada por el estilo. Se hicieron varias recolectas para darles comida, se les daba cosas para hidratarse, se les hacía aguapanela con limón", relató a El País Juan*, un habitante del sector, quien pidió reserva de su nombre por motivos de seguridad.



Recordó que "la primera semana todo el tema fue un poco más pacífico, sin embargo con el pasar de los días se presentó la destrucción de la estación del MÍO, la cual ya está completamente destruida, solo quedan unos soportes, la base y el techo".

El fin de semana del 8 y 9 de mayo, a la par de la orden del presidente Iván Duque de desplegar más hombres de la fuerza pública para desbloquear la ciudad, la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y el Ejército Nacional permitió reabrir el paso. Sin embargo, la situación estaba lejos de normalizarse.



"Hace 15 días que la Policía no viene por acá. La última vez que vino el Esmad fue un domingo, levantaron los bloqueos, pero el día lunes ya tenían cerrado de nuevo", advirtió Óscar*, habitante del sector, quien también pidió reserva de su nombre.

Lea además: Movilidad en Cali este lunes: estas son las vías con bloqueos



Por el contrario, la tensión aumentó. Según el relato del primer ciudadano, ese lunes hubo reclamos por parte de quienes adelantaban los bloqueos a la ciudadanía, porque algunos felicitaron a los uniformados que habían retirado las barricadas.



"Los manifestantes se molestaron y reclamaron que por qué habíamos aplaudido al Ejército (...) Al día siguiente nos amenazaron con que iban a lanzar piedras, iban a quemar una unidad, iban a matar a los porteros y vigilantes", contó.



Desde entonces, asegura, incluso les han impedido tomar fotos, acercarse a las ventanas o salir con los celulares. Además, se han aumentado las 'requisas' por parte de quienes están en los bloqueos.



La situación ha llevado a que se presenten altercados entre habitantes del sector y manifestantes.



Así quedó registrado en un video difundido este fin de semana, en el que mientras los primeros muestran su descontento porque cada vez hay más vías bloqueadas y restricciones, los segundos se justifican en que todavía hay una carretera para salir.

Controles y agresiones

El sector ha permanecido bloqueado desde el 11 de mayo y el acceso tanto para personas o vehículos ha sido restringido.



Aunque, como relata Juan, se han desarrollado actividades lúdicas y culturales en el marco de la protesta, "solo es durante el día y no están acá todo el día".



"En las noches las personas que dejan cuidando esas barricadas colocan música en altos volúmenes y estallan botellas de vidrio", añadió.



Situación que también advirtió Óscar*: "hay quema de llantas, quema de material plástico, música hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la madrugada. Es una cosa atroz. Las barricadas las tienen soldadas al piso y a la reja de una unidad".



Además, los manifestantes han aumentado paulatinamente las restricciones de acceso y movilidad y los 'controles' en la zona.



"Al ingresar me han pedido que me levante la camiseta, me requisaron el maletín estos últimos dos días. A dos personas que transitaban en cicla, que los estaban dejando pasar, les pincharon las llantas porque iban con audífonos y no escucharon que tenían que irse sí o sí caminando y con la cicla al lado, que no podían ir montando la bicicleta", denunció Juan.

#ReporteCiudadano 🗣️ | En bloqueos en el barrio Melendez, ciudadanos denuncian presuntas agresiones por no pasar con sus bicicletas cargadas, como se los exigen



Sintonícenos! 📻 en los 90.5 del FM / 820 AM https://t.co/zlEEDVmhWD pic.twitter.com/u1ItbrEIyZ — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) May 24, 2021

Incluso se han visto afectados los servicios de telefonía, televisión e internet de Emcali y Tigo, desde el pasado 15 de mayo, luego de que fuera vandalizado el cableado.



"Desde Tigo dicen que han intentado entrar pero no los dejan; sin embargo, supuestamente los muchachos si dejan entrar. El lunes vino Emcali y pudo arreglar; Tigo vino a hacer el diagnóstico. Luego no pudieron trabajar porque Emcali estaba trabajando en los postes. El resto de la semana no pasó nada, pues ellos (Tigo) dicen que no los están dejando ingresar", agregó el ciudadano.

Piden soluciones

Aunque afirman que se han adelantado diálogos con los manifestantes para llegar a acuerdos, se ha dificultado el cumplimiento de los mismos porque, según los habitantes del sector, no hay un liderazgo definido dentro de la protesta.



"Un día acceden a algo, al otro ya no están los que estaban el día anterior. (...) Y si amanecen de mal genio, no ha pasado nada, no se ha hablado nada", lamentó Óscar.



"Pareciera que no hubiera líderes. De hecho, siempre que se habla con ellos un día dicen una cosa y al otro hacen otra diferente. Ellos dicen que no tienen el control sobre todas las personas, que para ellos es muy difícil", agregó Juan.



Los habitantes aseguran que han hablado con delegados de organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, que han hecho acompañamiento a la protesta, y se ha hablado del inicio de diálogos con la participación de Alcaldía y Arquidiócesis de Cali; sin embargo, hasta la fecha no se ha iniciado esta negociación.



Los ciudadanos, por su parte, hacen un llamado de alerta a las autoridades ante la difícil situación



"Pedimos a todas las instancias a que hagan presencia en esta zona, nos dejaron a la merced de estas personas que uno las escucha y no saben ellos ni por qué están acá. Toda esta zona está sin postes, sin barandas, sin nada, y está muy difícil la situación porque estamos muy expuestos, no hay nadie que esté velando por la seguridad de las personas que viven acá", puntualizaron.



Desde la administración municipal, por el momento, se indicó que se adelanta un proceso de diálogo con la comunidad, pero el mismo se ha dificultado debido a que las exigencias realizadas por los manifestantes son de índole nacional.



Por otra parte, a través de redes sociales se conoció una convocatoria para la realización de una asamblea extraordinaria en el punto de bloqueo, sobre la Calle 5, con el fin de llegar a acuerdos entre manifestantes y habitantes del sector.

* Nombres cambiados por petición de las fuentes