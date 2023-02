El llamado de la Secretaría de Educación al FFIE para acelerar las obras en los colegios de Cali

Un nuevo llamado hizo la Secretaría de Educación de la ciudad al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para que acelere la construcción de los colegios de Cali.



“De las 23 sedes intervenidas, a la fecha solamente nos han entregado ocho. El FFIE nos ha expresado que van a retomar los trabajos en siete sedes más y que se iniciarán las obras de las siete restantes”, explicó José Darwin Lenis, secretario de Educación.



El funcionario aseguró que es necesario que los procedimientos preconstructivos y constructivos se realicen lo más pronto posible para que no se sigan viendo afectados los docentes y más de 14 mil estudiantes de dichas instituciones.



El pronunciamiento se dio a raíz del proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría General de la República contra el organismo dependiente del Ministerio de Educación.



Lea además: La delegación caleña que viaja a Turquía para ayudar a damnificados por el terremoto



Se trata de una investigación por un monto de $ 3406 millones, que se adelanta “por irregularidades en la ejecución y seguimiento de los proyectos y la no adopción de medidas eficaces para la terminación de tres instituciones educativas, financiadas a través del Patrimonio Autónomo del FFIE. Una vez finalizados los plazos contractuales, las obras no prestan ningún servicio a la comunidad ni a los jóvenes estudiantes que debían ser beneficiados”, sostiene el comunicado del ente de control nacional.



Los colegios en mención son: IE Evaristo García, sedes José Hilario López y Fernando de Aragón, y la IE Santa Fé, sede Croydon.

De acuerdo con la Contraloría, los proyectos solo alcanzaron una ejecución en fase 2 del 37,5%, 33,9% y 36,7%, respectivamente, al terminar sus respectivos plazos.



Adicionalmente, a las investigaciones fueron vinculadas ocho personas entre Administradores y voceros del Patrimonio Autónomo del FFIE, los integrantes del consorcio contratado para la obra, del interventor y el supervisor de los contratos.



“Este es un convenio entre el Distrito y el Fondo de Financiamiento por

$ 141 mil millones, de los cuales $ 45 mil millones los ha dispuesto la Alcaldía de Santiago de Cali. Estamos trabajando porque sabemos que es muy importante entregar rápidamente estas sedes, estaremos presentes para que el Fondo acompañe a las comunidades y les dé las claridades que correspondan”, complementó José Darwin Lenis.