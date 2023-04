¿El centro de la ciudad tiene suficientes hidrantes para atender emergencias? Esto dijo Emcali

El incendio en el centro comercial Calimío, ocurrido el pasado 1 de abril, generó varios cuestionamientos sobre la situación que se vive en el centro de la ciudad no solo en cuanto a la invasión del espacio público, sino también del estado de los hidrantes.



Algunos ciudadanos sostuvieron que estos no eran suficientes, que estaban deteriorados, sin mantenimiento y que, por tanto, no podían ser utilizados para apagar el incendio.



Sin embargo, Emcali aseguró que los 62 hidrantes que están ubicados entre las carreras 1 y 10 y las calles 5 y 15 (barrios La Merced, San Pedro y San Pascual) son suficientes para permitir la atención de emergencias.



“De esos, tenemos reportes de que 11 están en mal estado, pero lo que ocurre con estos elementos es que hay unas zonas donde es muy difícil el acceso para el mantenimiento por la invasión del espacio público”, manifestó Lucierne Obonaga, subgerente de Agua Potable de Emcali.



De hecho, en todo el sector del centro hay cerca de 9000 vendedores ambulantes en el espacio público, lo que hace más difícil la realización de estas labores de mantenimiento en las diferentes zonas.



Conozca toda la información sobre la disponibilidad de hidrantes y el espacio público en el centro en esta nota.