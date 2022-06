Deslizamientos, vías inundadas y caída de árboles, el balance tras lluvias del puente festivo en Cali

El puente festivo del Día del Padre se empañó por las fuertes lluvias que siguen cayendo en Cali, situación que dejó más de 15 vehículos afectados, seis árboles caídos y varias vías de la ciudad inundadas.



Una de las principales afectaciones en la movilidad que se presentó a causa de las lluvias fue un deslizamiento el pasado domingo en la Vía al Mar, en la curva del Cerezo, mismo que hace parte de los seis derrumbes que se registraron en Cali durante el más reciente fin de semana.



“En la ciudad se han presentado cerca de 20 deslizamientos. Tenemos un equipo de respuesta que ha logrado mitigar los puntos más críticos en aras de privilegiar la movilidad y la seguridad de los caleños”, informó el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez.



De acuerdo con información de esta dependencia, han alquilado maquinaría amarilla para poder atender las emergencias presentadas por deslizamientos, los cuales han ocurrido en zonas como el corregimiento de Los Andes, vereda La Hamaca, La Castilla, Comuna 20, vía Muñeco de Piedra y la Vía al Mar.



Asimismo, durante este puente festivo se presentaron varias inundaciones en vías en el barrio Calima, en el sector de Sameco, los Álamos y el barrio La Flora, siendo este último uno de los más afectados y donde hubo alrededor de 20 vehículos atrapados.



“En lo corrido de este puente festivo hemos tenido más de 50 llamadas para atención de emergencias, hemos visitado los canales de Menga, Arroyohondo, el de la calle 52 norte, el canal Vipasa. Además, tuvimos una creciente del río Aguacatal y la quebrada el Chocho, por lo cual presentamos un crecimiento del río Cali, pero no hubo desbordamientos”, precisó Marco Gómez, coordinador del centro de operaciones de los Bomberos de Cali.



Sin embargo, Gómez puntualizó que, hasta el momento, en los llamados que han atendido a causa de las lluvias no se han presentado personas lesionadas.



“En junio llevamos 49 árboles caídos por las precipitaciones, seis de ellos durante el puente festivo, dejándonos un balance de 3030 intervenciones por caídas de árboles, ramas y visitas a lugares arbóreos que tienen riesgo de que haya desprendimiento de alguno de estos elementos”, precisó Gómez.



Por otra parte, otro de los casos que fue protagonista en los límites de la ciudad fue el volcamiento de un árbol en el sector de Menga, el cual se cayó en la noche del pasado sábado, ocasionó el daño del asfalto de una carretera y el taponamiento de la misma.



Además, el coordinador del centro de operaciones del cuerpo de bomberos expuso que “se atendieron deslizamientos en la Vía al Mar en el Km 3, 9, 11 y 13; también hemos intervenido en estas remociones de en La Buitrera, parte alta de la Comuna 20 y asistimos a tres caídas de postes de energía, dos en la vía al Pueblo Pance y otro en el sector de la Maca”.



No obstante, según información de Emcali, debido a las fuertes lluvias del puente festivo no se afectó el suministro de los servicios de acueducto o energía en la ciudad.



Frente a la inundación de algunas vías en La Flora y Los Álamos, desde Emcali explicaron que “se presentaron porque habían podado el pasto y no habían retirado el material vegetal, el cual fue arrastrado por la corriente de las lluvias, taponó los sumideros y por eso no había ingreso de las aguas lluvias al sistema”, dijo Óscar Villaci, ingeniero de la unidad de recolección de Emcali.



Frente a estas situaciones las autoridades de Gestión del Riesgo de la ciudad y Emcali han manifestado en repetidas ocasiones que las inundaciones obedecen a que los niveles de las lluvias, potenciados por el Fenómeno de la Niña, han superado los niveles históricos.



No obstante, la concejal Ana Erazo opinó que “Cali es una ciudad con un sistema de drenaje obsoleto y con una mala planificación de su crecimiento urbano. Urge una documentación de redes de alcantarillado y realizar un inventario topográfico para analizar la cantidad de agua que pueden drenar hoy nuestros sistemas”.



El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó recientemente que se prevén más lluvias en el Valle del Cauca para los próximos días, además de que figura como uno de los territorios del país en los que, posiblemente, las precipitaciones estén acompañadas de tormentas eléctricas.



Finalmente, la entidad recordó que el Valle tiene una alerta moderada de deslizamientos, por lo que pide a las autoridades de Riesgos estar alertas.