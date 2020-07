Denuncian aumento en aglomeraciones y apertura de ataúdes en cementerios de Cali

Natalia Moreno Quintero

Grupos de hasta 100 personas que ingresan a la fuerza y agreden a policías y funcionarios de los cementerios de la ciudad se han convertido en una constante en los camposantos de Cali en los últimos días.



Según Víctor Hernán Pineda, director de Operaciones de Funerarias y Camposantos Metropolitanos de la Arquidiócesis de Cali, durante junio se presentaron siete casos de desórdenes por aglomeración de personas en el Cementerio San José de Siloé, en lo que va de julio se han reportado cinco, mientras que en el Cementerio Central ocurrieron tres solo en la semana pasada.



“La gente parece que no supiera la gravedad del momento que estamos viviendo por culpa del virus. Son de 50 hasta 100 personas queriendo tumbar la puerta para entrar”, manifestó Pineda en Blu Radio.



Asimismo, en dos ocasiones familiares de personas que han muerto por covid-19 han abierto las bolsas en las que son aislados por bioseguridad los cuerpos de los difuntos, arriesgándose a contraer la enfermedad.



“Abren los plásticos donde está el cuerpo debidamente embalado y sellado. Imagínese la cantidad de gente que puede estar expuesta en estos casos. Esto se está haciendo inmanejable”, detalló e indicó que los colaboradores de los cementerios no se han visto expuestos a un posible contagio de coronavirus por contar con elementos de bioprotección como trajes antifluido, tapabocas, guantes y caretas.



Cabe resaltar que el Gobierno Nacional dispuso que solo dos personas pueden acompañar el féretro de un fallecido por covid-19, mientras que hasta 10 personas pueden acompañar a alguien que perdió la vida por otra causa.



El Director de Operaciones de Funerarias y Camposantos Metropolitanos de la Arquidiócesis de Cali manifestó que la Policía brinda seguridad a los cementerios cuando se les solicita, sin embargo, en ocasiones no atienden los llamados o los uniformados son insuficientes para controlar a una gran cantidad de personas. Por esta situación ya se les pidió más apoyo a los comandantes de los cuadrantes.

