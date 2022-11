Del Bulevar de San Antonio a la renovación de la Sexta: los proyectos de la Alcaldía que están quedados

La ciudad de ensueño que prometió la actual Administración en su Plan de Desarrollo, con la construcción de importantes proyectos movilizadores, parece que no va a alcanzar a volverse una realidad.



Según datos de la Unidad de Acción Vallecaucana en alianza con otras instituciones, de las 712 metas del Plan de Desarrollo de Cali, 216

(30,3 %) no han reportado ningún avance y de estas, 113 ni siquiera han tenido recursos asignados. A nivel general, el PND de la Administración Ospina tenía un avance del 49,1 %, con corte a junio de 2022.



Muchos proyectos descritos en el PND no se realizarían y otros aún no han iniciado obras.



Uno de ellos es la peatonalización de la carrera 34, en el barrio San Fernando, de la que tanto se ha hablado. Según el Departamento de Planeación, este proyecto costaría cerca de $20.000 millones y estaría listo en julio del 2023. Sin embargo, actualmente no hay un proceso contractual en desarrollo.



Ricardo Castro Iragorri, nuevo director de Planeación de Cali, explicó que “estamos terminando mesas técnicas y nuestros diseños están muy avanzados. Esperamos tener todo listo en enero para dar paso a las obras”.



Otros proyectos iniciaron su construcción hace poco o tienen un cronograma para hacerlo, pero luchan en una carrera contrarreloj para dejar todo listo antes de que acabe esta Administración y no pase como con otras obras, que han tenido que extenderse durante dos períodos diferentes.



Entre estos se encuentra la implementación de un sistema de bicicletas públicas. En el 2021 se explicó que para este año se iban a invertir

$ 8988 en este programa, pero esto no se dio. Para el 2023 está proyectada una inversión de $ 8000 millones con el fin de poner en marcha la estrategia.

En el 49,1 % de ejecución que acumulaba el Plan de Desarrollo de Cali hasta junio de este año se habían invertido recursos por más de $ 7.7 billones.

Este recurrente incumplimiento ha sido cuestionado en varias ocasiones. El concejal Roberto Rodríguez, por ejemplo, aseguró que antes la excusa podía ser el paro del 2021 y la pandemia, pero que ahora, un año después, ya no hay ningún tipo de disculpa.



“Los grandes proyectos de ciudad deben estar terminando en el 2024, eso hay que aceptarlo, y debo confesar que la desconfianza que tenemos en la Administración para realizarlos es gigante”, comentó el concejal.



Rodríguez anunció que se hará un control político especial por cuenta de las megaobras, entre las cuales hay proyectos que aún siguen sin finalizar.



A continuación, se mencionan otros proyectos de gran relevancia para la ciudad que están en el limbo.

Renovación de la avenida 6

La idea de darle una nueva cara a la avenida Sexta está desde el 2018, cuando la firma EMS Arquitectura ganó un concurso para realizar los diseños del nuevo espacio público en este corredor, entre las calles 12N y la 36N.



Después de esto, el proyecto se enfrió, pero Jorge Iván Ospina dijo, tras llegar a la Alcaldía, que quería retomar el trabajo que ya se había realizado y ejecutar la obra, la cual tendría un costo de $ 60.000 millones y para lo cual se utilizarían recursos de crédito.



En marzo del 2021 fue designada la arquitecta Diana Maritza Muñoz como gerente del proyecto y se indicó que este estaba listo para iniciar su licitación el 1 de abril de ese año. Pero no se continuó con el proyecto y desapareció de los planes de la Alcaldía.



“Después del estallido social en la ciudad, se tomó la decisión de no continuar y redireccionar este recurso a otros proyectos estratégicos. Hasta el momento no se tiene contemplado retomarlo”, afirmó Diana Muñoz.

La renovación de los 2.1 kilómetros de vía en la avenida Sexta iba a tener una duración de 22 meses, hasta que se descartó continuar con el proyecto. Foto: Archivo / El País

Bulevar de San Antonio

Con este proyecto, del que también se ha hablado mucho en la Administración, “se quiere resolver un problema de ciudad y conectar con otras obras, eso le da coherencia y sentido de metrópolis a Cali”, comentó el arquitecto caleño Bernardo García.



El Bulevar de San Antonio consiste en la construcción de 9000 metros cuadrados de espacio público, el hundimiento de la calle 5, entre las carreras 4 y 10, y la reconexión peatonal del oeste con el Centro Histórico.



Lea también: Video: Drama en Dagua, Valle, por caída de puente en la vereda La Garza

Desde el 2020 la Administración está planificando esta obra, pero solo hasta noviembre del año pasado se firmó el contrato, de manera directa, con la Edru para realizar los estudios de pre factibilidad y factibilidad, en los cuales se invirtieron $ 2983 millones.



El director de Planeación, Ricardo Castro, indicó que aún siguen en los estudios. “En enero sacaremos el concurso de arquitectura para que diferentes oficinas de arquitectos puedan proponer el diseño, y estaría terminando entre abril y mayo”.



Los diseños costarían $ 4800 millones y el desarrollo de la obra, alrededor de $ 130.000 millones.



“Una parte del recurso para la primera fase, que es el paseo peatonal, lo estamos aforando nosotros. Con el cronograma que tenemos, el inicio de las obras podría darse finalizando la Administración”, agregó Castro.

Ecoparque Corazón de Pance

El proyecto bandera del Dagma ha tenido diferentes fechas para el inicio de sus obras. Inicialmente, iba a arrancar antes de terminar el 2021, después se dijo que a finales del primer semestre del 2022 para tenerlo funcionando en enero del 2023. Lo más reciente fue que los trabajos comenzarían entre los dos últimos meses de este año. Nada de lo anterior se cumplió.



El parque tendrá una inversión total de $ 150.000 millones, pero solo está asegurado para el 2023 el recurso para la primera fase, más de

$ 51.000 millones.



Le puede interesar: Hallan cuerpo de joven de 17 años que había desaparecido en el río Cauca



El proyecto se encuentra en estudios. Esto está a cargo del Consorcio ECO, que firmó con el Dagma en febrero de este año un contrato por cinco meses de $ 2172 millones. Sin embargo, este ha tenido que ser modificado en varias ocasiones para darle más tiempo al contrato.



El País intentó obtener las declaraciones de Daniel Ascuntar, gerente del proyecto, pero esto no fue posible.

Parque Tecnológico de San Fernando

Este proyecto nació como uno de los “cinco parques para la vida” y una de las grandes apuestas de esta Administración, sin embargo, el inicio de las obras aún no ha podido darse.



El parque tendrá una inversión, en su primera fase, de $ 55.458 millones, para la construcción de 13.000 metros cuadrados de urbanismo, 6500 metros cuadrados de edificaciones y 3800 de parqueaderos.



El proceso de licitación pública para el proyecto ya fue iniciado, se encuentra en fase de presentación de ofertas y se espera que pueda ser adjudicado el 30 de este mes, para dar paso, finalmente, a su materialización en todo lo corrido del 2023.

Otro proyecto que tendrá un cronograma ajustado es el Parque Pacífico, que ya inició obras y que debería estar terminado a mediados del 2023.

Diana Muñoz, gerente del proyecto, sostuvo que “esperamos iniciar la construcción en diciembre de este año. Hasta ahora, lo que hemos tenido son retrasos pequeños producto del desarrollo de la consultoría de estudios y diseños, y de los trámites necesarios para poder iniciar la obra”.



Los trabajos se extenderían durante 10 meses y los tiempos son muy justos ya que, en caso de algún retraso con las obras, podría acabar la Administración de Jorge Iván Ospina sin que el proyecto se culmine.



“Este es un proceso que se ha adelantado con rigurosidad y responsabilidad. La construcción y dotación de la primera fase del Parque sí serán terminadas antes de que acabe esta Administración”, sentenció Muñoz.

Avenida Circunvalar

La prolongación de la avenida Circunvalar hasta la carrera 122 enfrenta un parón indefinido por falta de recursos.



A mitad de este año fueron entregadas las obras de renovación de la vía hasta la carrera 83, pero la Secretaría de Infraestructura sostuvo que necesitaría una inyección económica adicional de $ 60.000 millones para continuar.



Este dinero saldría del crédito de la Alcaldía, pero esto aún no ha sido avalado.