Transitar por el Centro de Cali cada vez se torna más difícil por estas fechas. Esto, por cuenta de los vendedores informales que empiezan a llegar masivamente a trabajar en el espacio público para la temporada de fin de año, así como por las personas que acuden a este lugar para realizar las compras decembrinas.



De acuerdo con Albeiro Aristizábal, presidente de Grecocentro (la agremiación que reúne centros comerciales, locales y almacenes de esa zona de la ciudad) la demanda de compradores que llegan al Centro aumenta en noviembre entre un 25 % y 30 %, a principios de diciembre entre un 40 % y un 50 % y, a finales de ese mismo mes, en un 70 %, especialmente para Navidad y los días cercanos a esa fecha.



“Ya estamos percibiendo el aumento de vendedores y visitantes, sin embargo, por la pandemia del Covid-19, este año no sabemos cómo va a ser el comportamiento del aforo. Por el momento puedo decir que, pese a que creíamos que la reactivación del Centro iba a ser muy lenta, la economía ha marchado bien y ya hay establecimientos que han podido llegar al 80 % de las ventas que tenían por esta fechas el año pasado”, señaló Aristizábal.



Por su parte, Jimmy Núñez, miembro del Sindicato de vendedores estacionarios y ambulantes de Cali, Sintraviecali, afirma que hay sitios del Centro donde antes había 50 vendedores y actualmente hay 80. Comenta, por ejemplo, que en las calles 9, 13 y 15 antes habían lugares que estaban totalmente desocupados y ahora están llenos.



“Es que con el tema de la pandemia, muchas personas que se quedaron desempleadas en Cali y en Colombia, tienen como única opción irse a rebuscar la comida en el espacio público”, indicó Núñez.

A esta situación se le suma la llegada masiva de venezolanos a trabajar en los andenes y las calles que, según Núñez, “quieren coger los espacios a la fuerza y por eso tienen enfrentamientos con los colombianos”. “Con los migrantes tenemos un problema grave porque se están apoderando del espacio público, pese a que saben que por la pandemia no podemos estar hacinados. Actualmente hay más de 600 vendedores del vecino país que tienen carretas y carros en los que venden cócteles y micheladas, pero no sabemos quién se los está dando”, aseguró.

Controles



Para hacerle frente a las aglomeraciones que se cada año se empiezan a presentar en el Centro por la temporada de fin de año, Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, señaló que la Alcaldía ya diseñó un plan de choque, cuyo lanzamiento se hará esta semana.



De acuerdo al funcionario, este plan piloto empezará a intervenir la Calle 9 y, posteriormente, se trasladará a otras zonas críticas del centro en materia de congestión y movilidad.



Además, explicó que uno de sus objetivos será recuperar y organizar el espacio público, para lo que se hará un trabajo “muy fuerte” con los vendedores ambulantes y establecimientos comerciales.



“Vamos a aplicar el Código de Policía y las normas locales que dicen que un puesto ambulante no puede tener más de 1,20 metros y vamos a generar distanciamiento entre los vendedores. Asimismo, las zonas que se van recuperando las vamos demarcar y a ponerles vigilancia durante toda la época decembrina, incluso enero porque no queremos que vuelvan a ser invadidas”, apuntó Dranguet.



El Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, añadió que también se harán procesos de socialización con los establecimientos comerciales para garantizar que en ellos se cumplan los protocolos de bioseguridad, así como jornadas de desinfección de las calles y estrategias para atender a la población migrante que está llegando al Centro a vender, no solamente venezolanos, sino de otros países como Ecuador.



Este plan de choque no solamente tendrá un componente pedagógico, sino sancionatorio.



“Durante esta época decembrina vamos a aplicar dos multas importantes del Código de Policía: una tipo 3 por $468.000 para las personas que tengan bafles y fuentes de ruido en el espacio público, y otra tipo 4 que asciende a los $934.000 para quienes ocupen ilegalmente el espacio público y no cumplan con las medidas de bioseguridad, ya sean comerciantes informales o establecimientos de comercio”, subrayó Dranguet.



Asimismo, indicó que hay unas multas “que oscilan entre los $7 millones y $14 millones para los establecimientos que contraten a población migrante de forma irreglamentaria.



“La norma exige que los comerciantes formales que contraten a los venezolanos y ciudadanos de otros países deben inscribirlos en el Sirep, que es una plataforma que habilitó Migración Colombia para poder hacer control y regulación de la población migrante”, sostuvo el funcionario.

Recomendaciones

Si usted piensa asistir al Centro para hacer las compras navideñas, estas son algunas consejos que debe tener en cuenta en el marco de la emergencia por el coronavirus.



Revise si las compras se pueden realizar por internet para que evite desplazamientos innecesarios.



Los comerciantes están promoviendo que solo vaya una persona por grupo familiar a comprar los regalos para evitar que se generen aglomeraciones.



Recuerde siempre portar el tapabocas cubriendo nariz y boca y en ningún momento se lo quite o se lo baje para hablar.



Evite entrar a locales y almacenes donde haya muchas personas o donde vea que no se está respetando el aforo permitido.



Desinfecte sus manos antes y después de entrar a cualquier establecimiento comercial.

Preparan Día sin IVA

Los comerciantes del Centro de Cali ya se preparan para el tercer Día sin IVA del país, que se realizará el próximo sábado 21 de noviembre.



Albeiro Aristizábal, presidente de Grecocentro, explicó que, con el apoyo de la Alcaldía y en el marco de la estrategia ‘guardianes de vida’, se capacitaron 800 empleados de establecimientos comerciales que tendrán como misión garantizar el cumplimento de los protocolos de bioseguridad, tales como el aforo permitido, la desinfección de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.



“Ya teníamos 240 guardianes, pero decidimos capacitar 800 más para el Día sin IVA y para la temporada decembrina. Sabemos que, de lo que pase el próximo 21 de noviembre, va a depender de que la gente se sienta segura para volver a hacer sus compras en lo que resta del año”, precisó Aristizábal.



Asimismo, agregó que los comerciantes están en conversaciones con la Alcaldía para que se autorice extender el horario del MÍO para el Día sin IVA y los días fuertes de la temporada de diciembre.



“Esto con el propósito de que los establecimientos puedan abrir hasta media noche y así podamos garantizarles a nuestros clientes el aforo para que no se presenten aglomeraciones”, sostuvo.