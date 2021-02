Covid-19 impulsó los seguros de vida en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Varios efectos ha dejado la pandemia en el sector asegurador colombiano, uno de ellos ha sido la tendencia hacia la compra de seguros para la protección de la vida y la salud.



Tradicionalmente los hogares caleños han hecho una mayor inversión en la protección contra daños de los vehículos. En 2019 se invirtieron $422.085 millones en este tipo de seguros en Cali (con datos a noviembre). Pero en 2020 la tendencia cambió, los caleños aumentaron la compra de seguros de salud y de vida.



Por ejemplo, las primas (costo de la póliza) en la categoría de salud pasaron de $159.528 millones en 2019 a $189.169 millones el año pasado, es decir casi $30.000 millones más invertidos en este rubro.



Asimismo, en seguros de vida la inversión pasó de $221.000 millones a $226.000 millones y el valor de las pólizas colectivas de vida crecieron en $35.000 millones en la ciudad, según datos de Fasecolda al mes de noviembre.

Sebastian Facundo Reynoso. vicepresidente Agencias en MetLife, aseguró que la realidad que se vive por la pandemia hace más sensible al consumidor, “en nuestro caso han crecido los seguros de vida, protección y accidentes que comercializamos”. Calcula que la empresa ha crecido 6,2% en el último año, en estos segmentos.



“Lo que queda claro es que la gente está pensando más en función de la familia y los seres queridos, lo que es coherente con lo que lo que ha sucedido con la pandemia. El consumidor está cambiando y está demandando un acercamiento más humano y productos más flexibles”, comentó el directivo de Metlife que comercializa seguros de protección: enfermedades, accidentes y vida.



Al respecto el asesor de seguros James Galviz, especializado en pólizas de vehículos y de hogar comentó que la caída en las ventas en 2020, en el ramo de autos, fue fuerte porque los caleños no tenían los recursos para actualizar sus pólizas o daban prioridad a otros temas. “Mis ingresos se redujeron 40% y la reactivación no ha sido estable. Lo que si es claro es que la gente se inclinó por adquirir planes adicionales en salud”, comentó.



Sin embargo, los resultados globales muestran que en Cali se invirtieron en seguros $2,14 billones en 2020, $46.300 millones más frente al 2019 (incluye Soat y Seguridad Social).

$140 mil millones han invertido las ARL en la compra de elementos de protección para la salud.

Otros resultados

En Colombia el crecimiento de las primas en el sector asegurador fue leve con un 0,9% en 2020 (a noviembre), frente a igual lapso del 2019. La inversión llegó a los $27,4 billones.



De acuerdo con Fasecolda, la ramos que presentaron decrecimiento fueron: automóviles, cuyas primas cayeron 7%; rentas vitalicias (-25%); riesgos laborales (-4%); accidentes personales (-6%) y educativo (-25%).

La industria de seguros sufrió otros impactos, según el gremio.



“Los efectos de la cuarentena obligatoria, el teletrabajo y las clases online, conllevaron a la disminución en las reclamaciones, lo cual fue compensado mediante la devolución de primas o la ampliación de coberturas”.

Por ejemplo, algunas aseguradoras aumentaron en un mes las coberturas de las pólizas de vehículo, sin costo adicional.

$2 billones invirtieron en 2020 los colombianos en seguros de salud. En 2019 la cifra fue de 1,79 billones.

Asimismo, explicaron voceros de Fasecolda que en el seguro de salud, el temor al contagio y la concentración de las IPS en los temas de covid, generaron una disminución en las consultas, exámenes de diagnóstico y procedimientos médicos con la consecuente disminución de la siniestralidad.



Destacaron, por ejemplo, que el seguro de arrendamiento permitió que los propietarios de los inmuebles, cuyos arrendatarios dejaron de pagar como consecuencia de la crisis, se beneficiaran de los pagos que por más de $183.000 millones hicieron las aseguradoras, monto que representó un incremento de más de 50 puntos porcentuales”.



La expectativa de mejora de la industria en 2021, dependerá “en buena medida de la celeridad del plan de vacunación”, dijo el gremio.