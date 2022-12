Covid-19: 156.000 dosis contra el virus están a punto de perderse en el Valle

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, informó que el departamento tiene 156.000 dosis de la vacuna contra el Covid-19 que están cerca de perderse.



Por esta razón, hizo un llamado a los vallecaucanos que aún no han completado su esquema con las cuatro dosis para que acudan lo más pronto posible a inmunizarse.



“Le pedimos a la doctora Carolina Corcho, ministra de Salud, revisar los porcentajes de vacunación y la velocidad a la que estamos vacunando”, dijo la Secretaria de Salud.



Adicionalmente, reiteró la petición al Ministerio para que apruebe la aplicación de una quinta dosis de la vacuna, “especialmente, para las personas que llevamos más de cuatro meses de habernos aplicado el segundo refuerzo, también el personal de salud y aquellos que tienen comorbilidades o alta vulnerabilidad, para garantizar que el covid deje de hacer estragos entre nosotros”.



La funcionaria explicó que la solicitud no responde simplemente a la necesidad de aplicar los biológicos que están próximos a caducar.



“¿Por qué lo estoy pidiendo? Primero, porque es conocido que la inmunidad se pierde después del cuarto mes; segundo, porque hay un incremento de los casos de covid en nuestro departamento y, además, porque hemos tenido niños hospitalizados por la enfermedad en Unidades de Cuidados Intensivos del Club Noel y la Fundación Valle del Lili”, agregó Lesmes.

Los mayores de 18 años pueden aplicarse la cuarta dosis de la vacuna, en los puntos habilitados en las IPS públicas y privadas.

De hecho, el organismo de Salud de Cali reportó a inicios del mes de diciembre que los casos del virus venían en aumento por encima del 500%.



El Ministerio de Salud y la ministra Corcho no se han pronunciado sobre la posibilidad de una quinta dosis, pero sí han instado a la población a continuar vacunándose contra el covid, así como las demás enfermedades del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).



Sin embargo, contra estos esfuerzos algunos especialistas de la salud han manifestado que el Covid-19 ya no debe ser un factor de preocupación para las personas.



Por ejemplo, Christian Drosten, jefe de virología del Hospital Charité de Berlín, capital alemana, aseveró que “en este invierno estamos viviendo la primera ola endémica del virus. En mi opinión, la pandemia ha terminado”.



De acuerdo con el experto, lo único que podría cambiar este panorama sería una nueva mutación bastante agresiva del virus, algo no tan probable, por lo que destacó el trabajo del personal de salud y los gobiernos alrededor del mundo en los programas de vacunación y las campañas realizadas en los últimos tres años.