Con cierre del centro de Cali invitan a sumarse a cuarentena voluntaria

Jhon Edward Montenegro Jimenez

“Así como agosto es reconocido como el mes de las cometas y del viento en Cali, también debe de serlo del aislamiento voluntario”.



Así fue como el secretario de Gobierno, Jesús Darío González, hizo un llamado a los ciudadanos a que aplicaran la cuarentena por comunidades sin necesidad de imponérsele por parte de las autoridades.



Y si bien algunos barrios ya se han contactado con la Alcaldía para recibir apoyo a la hora de implementar esta medida, el único sector que la ha hecho oficial ha sido el comercio del centro de Cali, precisamente ayer en una rueda de presa organizada por Grecocentro.



El presidente de esta organización, Albeiro Aristizábal, aseguró que no operaría cerca del 80 % de los locales que comprende el cinturón sanitario que está activo desde hace más de mes y medio en el centro, lo que se traduce en 2500 establecimientos que suspenden sus actividades entre el próximo viernes festivo y el domingo 9 de agosto.



“Además de elegir estos días por la fuerte movilidad que tienen en el sector, también lo hacemos para evitar un incremento en la cantidad de casos y no tengamos que acudir a un cierre de los establecimientos, por ejemplo, ocho o hasta más días, como ocurrió en la galería Santa Elena hace algún tiempo”, explicó Aristizábal.



El empresario agregó: “Es cierto que hemos tenido casos -de covid- y cuando hay alguien que presenta síntomas le hacemos el tamizaje para que se aísle en casa posteriormente, pero no hay una propagación del virus en los centros comerciales”.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, las comunas 3 y 9 no cuentan con tantos casos respecto a otros sectores de la ciudad. Mientras la primera presenta entre 104 y 191 pacientes con coronavirus, la segunda entre 48 y 104.



Por su parte, Jimmy Núñez, presidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de Cali, aseguró que serían un poco menos de 2000 personas de dicho gremio las que se acogerían a la cuarentena voluntaria, por lo tanto este sector como el de los centros comerciales esperan reunirse entre mañana y el jueves con las personas que están indecisas respecto a esta propuesta.



“Sé que es un sacrificio bastante grande, pues nosotros vivimos del día a día, pero sabemos que un gesto como este tendrá importantes repercusiones en el contagio de covid en la ciudad, además de que hemos tenido compañeros que se nos han muerto durante esta pandemia, por lo que esto no es un juego. La idea también es invitar a todos los caleños a que no vengan como clientes al centro por estos días”, aseveró Núñez, quien -al igual que el presidente de Grecocentro- comentó que la Alcaldía debería validar esta estrategia por vía decreto.



De hecho, la labor que adelantará la Policía y los Guardianes por la Vida se limitará solo a persuadir a las personas de que no visiten el centro hasta tanto no haya una normativa que convierta la cuarentena en algo obligatorio por estos tres días. Al menos así lo explica Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



“En total serán los once puestos de control que operarán en el cordón sanitario, el cual comprende 12 cuadras (más dos intermedias) desde la Carrera 5 hasta la Carrera 9 y desde la Calle 13 a la Calle 16. Por fuera solo podrán operar los locales para el abastecimiento de alimentos, las sucursales financieras y puntos para la oferta de servicios públicos”, anotó el funcionario.



De acuerdo con Dranguet, si todo cursa bien durante la cuarentena voluntaria, la próxima semana el cordón sanitario podría ampliarse a otras 12 cuadras para un total de 24 hasta la fecha, por lo que se extendería de la Calle 10 a la 17 y de la Carrera 4 hasta la Décima.



“ La idea es llevar más controles sobre la vía, sobre todo en las calles 15 y 13, pues además de presentar una fuerte aglomeración en los últimos días por bastantes motos que se parquean en esta zona, también hay algunos vendedores ambulantes que se han desplazado a esos puntos para laborar”, precisó el Subsecretario.

Caracterización de informales en Cali



En octubre o septiembre se iniciaría el proceso de contratación para realizar la caracterización de los más de 20.000 vendedores informales en espacio público que se estima que hay en Cali.



Esto sería tan pronto la Presidencia expida los lineamiento de la política nacional de vendedores informales. La caracterización abordará la situación socioeconómica, verificación de permisos, inversión social, entre otros aspectos.