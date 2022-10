Comunidad de El Saladito recaudó fondos para una fundación animal

La Fundación Salvando Ángeles Peluditos, Fusapel, atiende a más de 65 caninos del sector de la Cuenca de Occidente, que engloba a El Saladito, Felidia, La Leonera y el rango entre el kilómetro 11 hasta el kilómetro 18.



Además del rescate de perros y también de gatos, Fusapel les brinda a estos animales asistencia médica, correspondiente a la vacunación, desparasitación y esterilización, así como la búsqueda de un hogar para vivir. Sin embargo, una de las mayores dificultades que han tenido desarrollando esta labor es el factor económico.



“Me toca buscarles un lugar de paso porque no cuento con un sitio como tal para poderlos albergar. Lamentablemente, somos muy pocos los rescatistas que actuamos en el sector y no tengo los recursos para hacer todo lo que los animalitos necesitan”, contó Paulo Andrés Iter, quien está a cargo de la fundación.



Es por esta razón que Paulo, con la ayuda de Eleonora Barberena, representante de la Corporación de Vecinos del sector, Corvecinos, organizaron un evento para recaudar los fondos requeridos.



Durante la mañana y tarde de ayer, el colegio Francisco José Lloreda, ubicado en El Saladito, fue el lugar escogido para realizar el ‘Pulguero y bingo reúsa y salva vidas’.



“Aquí nos reunimos un grupo de personas que quería hacerle frente al problema del abandono animal. Queremos esterilizar a los gaticos y a los perros, alimentarlos, facilitarles sus procesos de adopción y todo lo concerniente a la situación de abandono”, explicó Eleonora Barberena, de Corvecinos.



Desde las 9 a.m. inició la jornada con la venta de algunos alimentos y prendas de vestir, mientras que, en la tarde, se realizó un bingo que entregó importantes premios, entre ellos un televisor, una nevera, estufas, utensilios de cocina, entre otras cosas.

Desde la Fundación Salvando Ángeles Peluditos esperan que, tras contabilizar lo recogido, el recaudo sea de $ 14 millones, aproximadamente.

Paulo Andrés Iter aseguró que este tipo de iniciativas no solo benefician a los animales rescatados por la fundación, sino también a las familias que los adoptan y encuentran en ellos un motivo más de unión.



Jhonny Ruiz es padre de una menor de 10 años: Angie. Él estuvo presente en el evento para recaudar fondos junto a Nucita, la mascota que los acompaña desde hace dos meses.



Jhonny narró que su hija, cuando estaba más pequeña, tuvo que recibir la noticia de que su mascota de ese momento se había perdido. “A ella le dio muy duro. Gracias a una fundación como esta fue que pudimos adoptar a Nucita y ahora mi hija está muy feliz”.