Calor de esta temporada en Cali aumentará en los próximos días

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Por las fuertes olas de calor y los vientos que caracterizan el mes de agosto, se hace más fácil la propagación de incendios forestales. Las autoridades piden no prender fogatas.

Inició agosto y con él la temporada más calurosa del año en Cali. De acuerdo con los pronósticos climáticos durante este mes se alcanzarán temperaturas entre 34 y 35 grados centígrados, históricamente se ha llegado hasta 36.2 grados centígrados. Se espera que la ola de calor vaya hasta finales de este mes cuando empiece la transición a la segunda temporada húmeda en la capital del Valle.



Así lo explican expertos de la Corporación Regional Autónoma del Valle, CVC. “Ya estamos teniendo radiaciones muy altas, y empieza el comportamiento típico de la época seca en el Valle. En agosto hemos tenido temperatura promedio de 34.5 grados centígrados, la máxima ha sido 36.2 grados centígrados. A finales de este mes esperamos que empiece la transición a la segunda temporada húmeda, en este momento estamos en el máximo de lo que puede ser las olas de calor o la máxima radiación”, comentó Óscar Ramírez, profesional especializado de la dirección técnica ambiental de la CVC.



Como ha sido histórico en esta época del año, las lluvias son escasas en la zona Andina. “Si las lluvias disminuyen los niveles los ríos empiezan a disminuir también, o sea que aquellos acueductos que se surten de fuentes muy pequeñas empiezan a tener problemas de abastecimiento, sobretodo los que están en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, es decir, Yumbo, Vijes, Yotoco, son fuentes que sufren con la falta de precipitación, sin embargo, este mes de agosto los pronósticos dicen que las lluvias van a estar un poco por encima de lo normal lo cual es una ventaja”, explicó el profesional de la CVC.



Asimismo, Ramírez detalló: “En Cali no tenemos problema porque se abastece del mayor porcentaje del río Cauca y este siempre va a tener agua, pero los que se alimentan del acueducto San Antonio y la Reforma van a tener algunos inconvenientes, ya que normalmente en este época se bajan los caudales, pero puede que no sea tan crítica la situación por los pronósticos que se tienen, las cuencas pueden estar manejando más humedad”.



En este sentido, Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastre, precisó que el 82 % del agua de Cali viene tratada por el río Cauca, “este tiempo seco donde vamos a tener en promedio 9 días de lluvia, tenemos la represa de Salvajina con un 83 % de su capacidad que es muy buena noticia porque nosotros necesitamos 110 metros cúbicos por segundo en el paso del río Cauca por Cali que lo ofrece y garantiza el embalse”, acotó Zamorano.

Para esta época, añadió el funcionario, se tienen unos planes de contingencia como es el monitoreo de la oferta de agua en Salvajina y medidas para el control de incendios forestales entre la zona urbana y rural, entre otros.



Julio, agosto y septiembre son meses muy secos, “históricamente el más seco es julio, pues solo hay 8 días de lluvia, en agosto sigue siendo muy seco, en promedio se presentan 9 días de lluvia; en septiembre, 11 días de lluvia; octubre es el que más lluvia presenta, 17 días”, agregó el titular de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastre.



En cuanto a la temperatura, señaló Zamorano, la más alta históricamente en Cali se presenta en agosto, “en septiembre se pronostica será de 32.5ºC, en octubre llegará a 31ºC, en noviembre a 30ºC máximo y vuelve y sube en diciembre, alcanzará 31.2ºC”.

Intensidad de radiación solar.



Los meses de junio, julio y agosto son los más cálidos por lo tanto se recibe con mayor intensidad la radiación solar, “como el cielo está más despejado por eso se siente más calor”, dice Yesid Carvajal, doctor en Hidráulica y Medio Ambiente.



En Cali se siente más el calor “por efecto de las islas de calor que se generan por el asfalto, la impermeabilización o la disminución de zonas verdes, en esta época es normal que pase esto”, resaltó el también director de la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad del Valle.



De igual forma, el especialista comentó que “la tendencia es que cada vez los días son más calurosos, y esto se puede deber a los efectos de los cambios climáticos, cada vez se están presentado veranos más intensos, eso afecta a la población ancianos y niños; también hay proliferación de enfermedades por cambios de temperatura”, afirmó Carvajal.



Es por esto que recomendó en este segunda ola de calor “estar atentos al sistema de alertas por incendios forestales, no dejar fogatas y nada encendido que puedan generar fuego; ahorrar agua porque los ríos bajan sus niveles e hidratarse muy bien, son medidas sencillas, pero necesarias”, concluyó el especialista en cambio climático.



Riesgo de incendios forestales



Por la temporada seca los incendios forestales se propagan con más facilidad y por los vientos que caracterizan agosto, es más difícil su control. De hecho, el Cuerpo de Bomberos de Cali, en los pocos días transcurridos del mes, “hemos atendido seis hectáreas en el área rural, Golondrinas 3000 metros, vereda Limones 300 metros, la Reforma 5 hectáreas, Palermo 300 metros, la Reforma Aguacatal 2000 metros, además 5100 metros urbanos en lotes cercanos de los canales de aguas residuales acompañados de basura: colchones, armarios, poltronas”, comentó el Cabo Marco Antonio Gómez, coordinador del Centro de Operaciones y Telemáticas de Bomberos Cali, quien además dijo que si se observa humo sobre lo cerros tutelares pude comunicarse a la línea de emergencia 119.



Por otro lado, con el fin de mitigar los riesgos de incendios forestales en esta temporada, el Dagma realiza intervenciones con barreras cortafuego en los cerros tutelares, áreas de reserva y zonas de protección forestal y cobertura vegetal de la ciudad.



Las barreras cortafuego o también llamadas líneas de control consisten en la creación de un espacio de terreno que no posee ningún tipo de material orgánico de fácil combustión, de esta forma los incendios forestales no pueden avanzar.



De acuerdo con los reportes de las autoridades nacionales de atención y prevención de desastres, 9 de cada 10 incendios forestales en el país son causados por manos criminales y solo el 1% corresponde a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos.



Es por esto que el Secretario de Gestión de Riesgo, aseveró: “Los incendios forestales no son espontáneos, es un pirómano que quiere quemar basura, quiere hacer daño, hay que trabajarle mucho a eso. Con esta temperatura tan alta seguramente vamos a tener algún pirómano que va a empezar a quemar en alguna parte de la Ladera”.

Tenga en cuenta



Por las condiciones de sequedad en las coberturas vegetales, las autoridades recomiendan abstenerse de realizar actividades que impliquen el uso y manejo del fuego, tales como: encender hogueras, fogatas recreativas y otras quemas abiertas de cualquier tipo.



Asimismo, hacen un llamado a evitar lavar fachadas y vehículos, regar jardines y zonas verdes, así como el llenado de piscinas y otras actividades que impliquen el uso excesivo del agua, pues lo ideal es disminuir el riesgo por desabastecimiento del líquido debido a la reducción de las fuentes hídricas superficiales por esta temporada.

De igual forma piden evitar hacer prácticas agrícolas usando fuego para limpiar terrenos.



Además hacen el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato a las autoridades si se observa fuego en zonas verdes, forestales o cerros y a evitar arrojar colillas o cigarros encendidos, dejar residuos en visitas a los parques.

Atento a la salud



Durante la temporada seca es posible que se puedan presentar proliferación de enfermedades, por el cambios de temperatura, como problemas respiratorios y afecciones intestinales, y deshidratación. Por lo tanto, recomiendan estar atentos a la salud.



Expertos aconsejan, al salir de casa, utilizar protección por la pandemia, y sombrero, bloqueadores, sombrilla, porque la radiación solar es alta.