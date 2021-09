¿Caleños están 'bajando la guardia'? Toma de pruebas de covid-19 se ha reducido a la mitad

Hace pocos días el Ministerio de Salud advirtió que si bien Cali no presenta un incremento en el número de casos diarios de covid, sí hay una “alerta por que no se están haciendo suficientes pruebas”, un aspecto esencial para conocer el panorama epidemiólogo de la ciudad, de cara a un posible cuarto pico.



“Por lo pronto son números bajos, pero ya son alertas, queremos hacer un monitoreo juicioso, es necesario mantener esto porque si bien estamos en camino de derrotar el virus, la partida es larga”, señaló el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño.



De hecho, mientras el promedio de muestras diarias para los meses de junio y julio rondaba las 7200, para septiembre ese indicador se ha reducido a 3700, según alertó la Secretaría de Salud de Cali. Este despacho se reunió precisamente ayer con las IPS, EPS y las Empresas Sociales del Estado, ESE, asentadas en la ciudad para aumentar el rendimiento, así como fortalecer la vacunación con la llegada de nuevas dosis en los próximos días.



“Es necesario enviar el mensaje de que la pandemia continúa, decirle a la comunidad que el virus sigue existiendo, que tenemos la variante Delta y existe un alto riesgo de vivir un cuarto pico”, explicó la jefe de la Cartera en Salud, Miyerlandi Torres.



Por su parte, la gerente de la ESE Norte, Angie Gutiérrez, explicó que a diferencia del tercer pico, cuando la ciudadanía estaba alerta ante cualquier síntoma respiratorio para tomarse la prueba, en estos momentos los caleños no están asistiendo de manera tan constante a los puntos dispuestos por las autoridades de salud, por lo que estos se “desplazarán hacia la ciudadanía”.



“No hemos dejado de tomar muestras en Jairo Varela, La 14 de Calima, el centro comercial Único y el barrio Gaitán, que hacen parte de nuestra zona de influencia, pero tras la reunión de hoy (ayer) vamos a establecer unos puntos estratégicos, sobre todo fines de semana cuando vayamos a sectores como el Parque del Perro, Granada o el Zoológico a vacunar, pero también aprovechar esos espacios para la toma de muestras”, contó Gutiérrez.



Agregó que establecerán conversaciones con universidades y centros educativos del norte de Cali para que no solo se adelanten labores de vacunación, sino también toma de muestras.



Asimismo, hay que recordar que el Ministerio de Salud instó ayer a todos los entes territoriales e instituciones prestadoras a mantener un promedio de 50.000 pruebas diarias para Covid-19 para continuar con las acciones de disminución de casos y velocidad de transmisión, sobre todo por la presencia de la variante Delta desde el mes julio.

Las jornadas de microterritorios seguirán activas. Para conocer en qué lugares y horarios se realizarán, es necesario estar pendiente de la página: https://twitter.com/SaludCali

“Una de las estrategias que tenemos para minimizar los efectos de la alta transmisión de la cepa Delta y la posibilidad de tener un cuarto pico es la estrategia PRASS, que incluye una herramienta que es la toma de pruebas, por eso estamos trabajando con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio y las entidades territoriales para mantener este promedio positivo de 50.000 pruebas diarias mínimo a nivel país.



Sabemos que el domingo disminuyen, pero de lunes a sábado esperamos mantener ese promedio”, indicó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.



El funcionario también hizo un llamado a los pacientes positivos por coronavirus: “El efecto o la posibilidad de un cuarto pico y la evolución hacia adelante, depende de nosotros, aislémonos y cuidémonos si somos sintomáticos respiratorios, y recuerde las 3 estrategias: medidas de bioseguridad, vacunación y aislamiento”.

Rezago en el reporte de vacunados



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, aseguró que las IPS están presentando inconvenientes para reportar a tiempo el número de vacunados diarios en Cali ante la Nación, lo que está produciendo un rezago en la información desde hace diez días. Por ejemplo, si bien durante el fin de semana se aplicaron 17.000 biológicos, solo fueron registrados 5000.



“Existe una dificultad con las Instituciones Prestadoras de Salud y es que aplican una cantidad de biológicos pero reportan otras. Es necesario que las IPS se adhieran al sistema de información y reporten diariamente la cantidad real de biológicos aplicados y los disponibles”, señaló Torres.



De acuerdo con la funcionaria, esto ocurre, puesto que “se cambió el sistema de información, se cambió el sistema de reporte y se está en un proceso de aprendizaje. No hemos logrado que las IPS se adhieran a este nuevo sistema, que consiste en diligenciar unas plantillas con más de 59 variables, que son necesarias reportar diariamente. Sin embargo, seguiremos ejerciendo controles y continuaremos con las reuniones virtuales y presenciales con las IPS hasta que se solucione”.



La Secretaria agregó que por ende equipos de la Cartera de Salud adelantarán auditorías para verificar los reportes que se realizan en las plataformas y para ofrecer acompañamiento técnico cuando se requiera para que los datos estén actualizados.