Bloqueos en Puerto Rellena reviven preocupaciones entre los caleños

Los bloqueos intermitentes que se han registrado los últimos días en el sector de Puerto Rellena, y los daños a la caseta comunal del barrio Villa del Sur tienen en alerta a moradores y algunos concejales de la ciudad que temen que esta situación se salga de control y se revivan escenas como las que se vivieron en el Paro Nacional.



La situación se comenzó a reportar desde el pasado domingo donde las autoridades tuvieron que intervenir en el sector porque cerca de 20 personas intentaron implementar bloqueos intermitentes en la zona.

De igual manera esta situación se repitió el pasado lunes, por lo cual hubo una confrontación entre un grupo de personas y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.



A esta tensión en el sector se le sumó un ataque a la casa comunal de Villa del Sur, cercano a Puerto Rellena, donde las puertas del lugar fueron violentadas, “la oficina fue vandalizada y se robaron 3 computadores con su respectiva impresora, 4 bafles amplificados dos de ellos recargables, 2 neveras, 1 horno Microondas, 1 cafetera, 83 sillas, 6 mesas pequeñas y 2 grandes, 1 equipo de sonido completo (planta, equalizador, mezclador)”, manifestó un líder del sector.



Según se logró conocer los bloqueos se estarían dando por supuestos incumplimientos de la Administración Municipal frente a compromisos adquiridos durante el paro nacional.



Para el cabildante Juan Martín Bravo “es inadmisible e inaudito que vuelvan los bloqueos a Santiago de Cali y peor aún que las personas que están haciendo esto digan que son por incumplimiento a unos acuerdos que se tienen con el municipio, el Concejo desconoce dichos acuerdos y yo debo de pedirle a la Alcaldía que los haga públicos, que nos cuente la verdad a los caleños, ¿cuánto nos va a costar?, y que nos cuente ¿si esos acuerdos se llegaran a incumplir significa entonces que van a volver los bloqueos?”



En ese mismo sentido Bravo manifestó que se debe tener en cuenta que no se pueden seguir permitiendo estos bloqueos en la ciudad, ya que lo único que generan son resultados negativos en la economía.



“Yo si quiero pedirle a las autoridades que hagan una inteligencia y den con los autores de estos bloqueos que a lo único que conllevan es que exista mayor desempleo en la ciudad y se empobrezca, ya que el DANE informó que el mes de julio cerró con una tasa de desempleo de aproximadamente el 20,8%, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 4 caleños desempleados”, dijo el cabildante.



Por su parte la también concejal Diana Rojas se pronunció al respecto e hizo un llamado a la Administración para que se esclarezcan los detalles de la negociación.



“Alcalde, deje de ocultar la información y de darle la espalda a los caleños, su silencio y sus promesas nos están afectando; la pregunta es simple, ¿qué negoció con la primera línea? Que quede claro que por encima suyo esta nuestra ciudad y aquí hay una línea muy delgada entre el diálogo y la instrumentalización de la violencia, cómo decirle a los pelados hoy en día que estudien y trabajen honestamente en Cali cuando usted pretende contratar por debajo de cuerda a quienes han liderado el caos en nuestra ciudad”, puntualizó Rojas.



Al respecto, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería afirmó que el plan de inclusión social va a un ritmo acelerado considerando el poco tiempo que se ha tenido para estas negociaciones.

“Nosotros hemos avanzado en un 70% en los acuerdos y eso que es un proceso que se ha acelerado bastante porque los paros comenzaron el 28 de abril de este año y los últimos puntos a través del diálogo se levantaron el 28 de junio y 1 de julio, o sea que estamos hablando de un mes aproximadamente que se empezó a trabajar con el Plan de Inclusión. Un mes a la gente le parece que es una eternidad, pero eso para los procesos públicos básicamente no representa mucho tiempo”, destacó Rentería.



En ese mismo sentido aseguró que los procesos de negociación no se hicieron directamente con las autodenominadas ‘primeras líneas’, sino que fueron realizadas con las comunidades.



“Los acuerdos no son con ‘la primera línea’, los acuerdos son con las comunidades; tenemos que entender es que donde estaban estos puntos de resistencia había comunidades y el diálogo también fue con ellas, es decir con los comerciantes, lideres de esos territorios, por lo que no podemos hablar de que se hizo acuerdo con las primeras líneas”, informó Rentería.

Por lo que, el funcionario aseguró que “porque 5 o 6 personas se pongan una bandera atrás y salgan a bloquear el tráfico de la ciudadanía en general no quiere decir que vamos a salir corriendo a instalar proceso de diálogo con ellos porque no va a ser así, nosotros hemos dicho que el tema de bloqueos en ninguna de sus modalidades es objeto de diálogo”.

Frente a las motivaciones de estos bloqueos, Michelle Obando, activista social de la Organización Ciudadana Nuestra Causa, afirmó que estas vías de hecho responden principalmente a que se incumplió con el desalojo de la caseta comunal en la que los manifestantes se asentaban.



“Los jóvenes exponen que hay un incumplimiento por parte de la Alcaldía al permitir que a la zona, el espacio en el que ellos se encuentran en estos momentos realizando algunos eventos como lo es la caseta comunal del sector se encuentren siendo intimidados por agentes policiales y el Esmad entonces ellos sienten que esto es un incumplimiento al acuerdo, puesto que en el pliego aceptado se manifestó que la entrega de la caseta se iba a realizar el 10 de septiembre”, expresó Obando.



Anuncian severidad frente a bloqueos



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, expresó que no se permitirán bajo ninguna circunstancia estas acciones ni en la ciudad ni en el departamento.

“No vamos a permitir bloqueos ni en Cali ni en ningún municipio del Valle del Cauca. Bloquear es un delito, tenemos un fuerte dispositivo con nuestra Policía y con nuestros militares para impedir los bloqueos, para que no causen más daño en nuestra ciudad y en nuestro departamento”, enfatizó Roldán.