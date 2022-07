Aumento de vehículos y obras viales, las razones por las que se replanteará el pico y placa en Cali

De acuerdo con el experto en movilidad, Henry Martin, los infractores de esta medida cada día crecen más en Cali, lo cual considera se debe a varios factores.



“El principal creo que obedece a que, por la situación que sufrió Cali durante el paro, el nivel de control en las calles disminuyó bastante, y eso se vio reforzado porque se tumbaron muchas cámaras de fotodetección, incluso algunas de ellas aún siguen sin funcionar”, comentó.



Según datos de la Secretaría de Movilidad de Cali, en lo corrido del 2022 se han reportado 18.309 infracciones por incumplimiento de la medida de pico y placa, de las cuales 3.870 se han hecho, directamente, por los agentes de tránsito y 7.543 de estas por medio de las cámaras de fotodetección.



Por otra parte, la experta en movilidad Janeth Mosquera indicó que hay una opción para aquellas personas que no están de acuerdo con el pico y placa, el cual es pagar la tasa por congestión o contaminación, pero opinó que hay pocas personas que acceden a esta posibilidad.

El valor del pago de la tasa por congestión en Cali varía de acuerdo al tiempo en el que se quiera quedar exento: las tarifas van desde $ 167.420 (para no tener pico y placa un mes), hasta $ 1.841.620 (para poder utilizar el carro durante 11 meses).



“No sé exactamente cuál es el porcentaje de las personas que paguen, pero entiendo que todavía es muy bajo, además pienso que el cobro no es tan alto como para desestimular el uso del carro, lo cual debería serlo para que la gente opte por utilizar otras formas de desplazarse como el transporte público, la bicicleta o incluso, caminar”, precisó la experta.



Durante los primeros seis meses de este año un total de 14.637 vehículos han pagado la tasa por congestión, según datos de la Secretaría de Movilidad. Es decir que no los cobija la medida del pico y placa.



Sin embargo, aún hay algunos ciudadanos que no están de acuerdo con la restricción que implica el pico y placa.



Por lo anterior, Mosquera opinó que: “Debería de evaluarse esta medida y poder mostrar resultados en la calidad del aire, en la velocidad del tráfico y en el uso del transporte público y, una vez que se tengan estos resultados, se podrían mostrar a la ciudadanía para que entiendan que todos nos beneficiamos y que prima el bien colectivo sobre el individual”.

Situación actual del pico y placa

Debido a que la actual Administración Municipal estudia cambios, un poco más drásticos en el pico y placa, este mes no habrá rotación en los números de placas.



Es decir que durante julio la medida seguirá con los mismos días y los mismos dígitos que se ha venido manejando durante el primer semestre del 2022, confirmó el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



Por ahora, el pico y placa seguirá en un horario de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.



“Estamos en un proceso de revisión de la restricción. Los niveles de congestión de Cali han subido por el aumento del parque automotor privado, además hay una presencia considerable de distintos frentes de obra en la ciudad que afectan la movilidad, entonces estamos realizando unas evaluaciones, a través de modelos de tránsito, para poder tomar las decisiones más acertadas”, dijo Vallejo.



Lo que quiere decir que existe una posibilidad de que, a partir del próximo mes, en Cali se agregue un nuevo dígito al pico y placa, en lugar de los dos que rigen actualmente, o que se extienda el horario para que la medida se aplique durante todo el día.



“Los documentos en los que se dan los detalles de la medida deben cumplir con unos tiempos establecidos, por lo cual yo diría que en unas dos semanas tendríamos la publicación del borrador del decreto de pico y placa para que la gente lo conozca y pueda hacer la observaciones, a través de la página web, como se hace cada seis meses”, agregó el funcionario.



En ciudades como Bogotá la restricción de movilización de vehículos es de 5 dígitos de placa al día, es decir que los ciudadanos tienen que guardar el carro dos veces a la semana. Mientras que en Cali es de solo dos dígitos y de ocho horas al día, distribuidas en 4 en la mañana y 4 en la tarde.



Por ahora, el pico y placa en Cali sigue así: lunes placas terminadas en 7 y 8, martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4, y viernes 5 y 6.