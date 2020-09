Aumentan casos sospechosos de covid-19 en Cali, pero varios han sido negativos

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Alcaldía de Cali anunció que los casos sospechosos para el nuevo coronavirus han aumentado, pero indicó que varios han salido negativos.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, señaló que desde el pasado 8 de septiembre se ha visto un aumento significativo en el número de casos sospechosos, pasando de 500 a 1.000 casos diarios en promedio.



Sin embargo es preciso mencionar que al realizar las pruebas para determinar si se trata de covid-19, la gran mayoría de los resultados han estado asociados con algún tipo de gripa.

La titular de la cartera de Salud Municipal comentó que han comenzado un trabajo importante para que aquellos casos definidos como sospechosos o probables se les tome la muestra.



"Puede suceder que anteriormente aquellos casos probables nunca hayan sido diagnosticados porque no se les tomó la muestra oportunamente, porque la persona se negó, porque la persona no asistió o por diferentes motivos, sin embargo lo más importante es que tengamos esta certeza para la toma de decisiones”, apuntó.



Luego de la reunión entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y los gerentes de las EPS que prestan servicios de salud en Cali, se establecieron las acciones para la toma del examen, de modo que corrobore o descarte oportunamente a una persona sospechosa de haber contraído covid-19.



Por último, la titular de ese despacho, afirmó que aunque las cifras aún no muestran el resultado del mal comportamiento de algunos ciudadanos, sí es importante destacar que la ciudad continua con un número de casos estables.



“Seguimos con un número de reproducción por debajo de uno y las UCI siguen con un porcentaje de ocupación que no supera el 53%, sin embargo aquí el llamado es a que las personas permitan la toma de la muestra y se comuniquen con su EPS en caso de tener sintomatología relacionada con la enfermedad, mientras a la par, nosotros desde la SSPM diseñamos y ejecutamos diferentes estrategias como toma de muestras por conglomerados empresariales, intervenciones en sectores específicos y trabajo intersectorial de la mano de las EPS”, finalizó.

Cabe recordar que según el más reciente informe de la Secretaría de Salud del Valle, en Cali se han registrado 42.493 casos positivos del nuevo coronavirus.

1478 personas han fallecido en Cali por enfermedades relacionadas al covid-19.