Aumentan agresiones a agentes de tránsito por parte de reguladores informales, ¿qué hacer?

Las agresiones físicas y verbales a los agentes de tránsito de la ciudad por parte de algunos jóvenes, que hacen las veces de reguladores de tránsito a cambio de monedas, se han convertido en una problemática diaria en Cali.



La polémica ha tomado fuerza luego de las múltiples denuncias por parte de ciudadanos, concejales y los mismos agentes de tránsito frente a personas que con malas palabras y amenazas los retiran de los lugares donde se tiene ausencia de semáforos -tras ser vandalizados durante el paro-, para posteriormente ejercer labores clandestinas de regulación y pedir dinero a cambio.



De hecho, ayer un cuerpo de agentes de tránsito a través de un video denunció que en el sector de Meléndez un grupo de jóvenes los intimidaron y amenazaron, impidiéndoles regular el tránsito de la zona.



Otro hecho que ha sido objeto de críticas en la ciudad es el ocurrido el pasado miércoles, en donde en un video se ve alrededor de tres jóvenes arrancando un semáforo en el sector de ‘Cuatro Esquinas’, para posteriormente sacar provecho económico a través del control del tráfico.



Según la Secretaría de Movilidad son alrededor de 35 agentes de tránsito que han sido agredidos en lo que va corrido del año, teniendo como escenarios algunos puntos neurálgicos como la Calle 5ta con Carrera 94, Puerto Rellena y Puerto Maderas; impidiendo que los reguladores viales cumplan efectivamente su labor.



Es por esto que desde la Cartera de Movilidad se pide mayor compañía por parte de las autoridades para poder garantizar la correcta regulación vial en la capital del Valle.

Ante esto, Edwin Candelo, subsecretario de Movilidad de Cali, aseguró que es una problemática que se ha ido aumentando en la ciudad, por lo que actualmente se encuentran en diálogos interinstitucionales para lograr mayor compañía de las autoridades en pro de conservar la integridad de los agentes de tránsito.



“Nosotros ya hemos hecho varios diálogos de manera interinstitucional entre movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, en los cuales definimos esa problemática y los puntos prioritarios. Ellos se han comprometido a estar permanentemente aunque sabemos de la multiplicidad de casos que tienen que atender, sin embargo, esperamos que nos vayan a apoyar de manera más permanente”, informó Candelo.



En ese mismo sentido, el funcionario extendió un llamado a las personas que han sido participes de estas situaciones, advirtiendo que podrían ser acreedores de consecuencias penales.



“Es una actividad que no es legal, es una actividad que se puede decir que suplanta la función de los agentes de tránsito y adicionalmente nos está generando caos, puesto que son personas que no tienen el conocimiento ni la experticia necesaria para desarrollar esa función”, aseveró Candelo.



Teniendo en cuenta esta situación, desde la Asociación Sindical de Agentes de Tránsito – Asagetran - han mostrado una gran preocupación, puesto que han sido víctimas de múltiples agresiones y piden más acompañamiento de la policía nacional



“Ya hay identificados unos puntos en los cuales es critica la situación frente a la regulación, ahí lo que necesitaríamos es la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad y Justicia tengan un apoyo mutuo para brindarles unas garantías a los agentes de tránsito y así lograr que se preste este servicio como lo necesita la ciudadanía”, indicó Andrés Felipe Ávila, presidente Asagetran.



Como respuesta y a manera de rechazo el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, resaltó que no se permitirá que sigan ocurriendo estas situaciones y tildó a estas personas de ser “un grupito de jóvenes mafiosos en motos que quieren hacer este daño para su interés y bolsillo común”.



Por lo que, desde la Policía Metropolitana de la ciudad anunciaron presencia de agentes de Policía en cada uno de los cruces que han presentado estas problemáticas de ser necesario.

Una práctica vista como negocio



Frente a estos hechos el concejal Roberto Ortiz dijo que los responsables de estas prácticas deben ser individualizados y judicializados, ya que no solo se afecta la movilidad, sino que también el bien público.



“Lo que se requiere es un apoyo interinstitucional por parte de la Alcaldía de Cali para apoyar los agentes de tránsito y no permitir que estos civiles sigan manejando el control en las vías públicas de nuestra ciudad, igualmente sancionar a aquellos que siguen destruyendo los semáforos porque para ellos es un negocio y lo que no sabemos es qué hay de detrás de todo esto”, acotó Ortiz.



A su turno el también cabildante Juan Martín Bravo, expresó su rechazo a estos actos reiterativos e hizo un llamado a la Administración Municipal para tener mano dura frente a los responsables.



“La Alcaldía tiene que hacerle seguimiento a quienes están causando estos daños, judicializarlos, llevarlos a la Fiscalía y que les den orden de captura o algo porque esto no puede continuar así, porque además es daño contra el bien público”, añadió el concejal.



Finalmente, Bravo exhortó a la ciudadanía a abstenerse de brindan un apoyo económico a estos individuos.



“Es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia y no les den monedas a estos jóvenes que lo que están haciendo es destruir el bien público y usufructuándose de estos daños”, concluyó Bravo.