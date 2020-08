Así van las obras en el puente de Juanchito

Alejandro Cabra Hernandez

Luego de tres meses de haber reiniciado obras, las cuales tuvieron algunos contratiempos por el cambio de contratistas y la pandemia, la construcción del puente de Juanchito tiene un avance del 50 %, según la Gobernación del Valle. De seguir a este ritmo se espera que el proyecto pueda ser culminado en los últimos meses de este año o a inicios del 2021.



“Estamos trabajando para que el puente de cuatro carriles a doble calzada se pueda tener en el menor tiempo posible. Sabemos que esta obra, que ya cuenta con los recursos asegurados, es fundamental para ayudar a descongestionar ese punto tan importante de los accesos de Cali hacia Candelaria y viceversa”, explicó el secretario de Infraestructura y Valorización del Valle del Cauca, Frank Ramírez.



El funcionario agregó que “en este momento estamos adelantando la construcción de la losa superior del segmento que va en el sentido norte-sur desde Juanchito hacia Cali. Es evidente que esta estructura ya muestra forma y un avance significativo”.



El proyecto tiene una inversión cercana a los $44.000 millones y es llevada a cabo por la Unión Temporal Puentes del Valle, con la interventoría de la Universidad del Quindío.



Por su parte, el ingeniero de obra Julián Gómez, sostuvo que se iniciaron actividades de construcción en el lado de Cali.



“Ya empezamos con la construcción del segundo puente- la calzada Sur- y actualmente tenemos una planta de 60 personas laborando en el proyecto y la idea es que mes a mes se vaya viendo la obra con más forma. Esta semana esperamos fundir estructuras importantes para el puente”, manifestó Gómez.



El ingeniero añadió que el buen clima a ayudado para el avance del proyecto. “Hemos tenido lluvias aisladas pero no han tenido mayor incidencia”.



Dubeiner Escobar, habitante de Candelaria, sostiene que después de varios años, por lo menos ya se le ve forma y avance al proyecto.



“Esa obra antes de la pandemia estaba prácticamente quieta, poquita gente trabajando, y después de la cuarentena la cosa se puso peor no se veía avance de nada. Pero desde hace tres meses se ve buen movimiento de gente, han traído una maquinaria gigantesca y ya se ven avances. Esperemos que aprovechen el tiempo en el que la gente está guardada por el coronavirus y no sale para que avancen ya que con los trancones la cosa se pone más complicada”, sostuvo.



Según Escobar este proyecto urge para ser terminado antes que se reactive toda la actividad económica.



“Recordemos que por allí pasa toda la carga de Cavasa hacia Cali y que Candelaria se ha convertido en un municipio dormitorio de Cali. También hay mucho anhelo que esta obra y la ampliación de la vía a Candelaria le de un nuevo oxígeno al sector como punto tradicional de la salsa y la rumba caleña”, sostuvo.



Según la Secretaría de Infraestructura del Valle, las obras como la doble calzada entre Cali y Candelaria presentan un porcentaje de ejecución del 70%.

Obras de concesión

Frank Ramírez, señaló que entre los logros del primer semestre de su cartera se encuentra el proyecto de la Malla Vial del Valle del Cauca, accesos Cali-Palmira, el primero 5G en Colombia, que saldrá a licitación este año, según informó la ANI. Este proyecto generará cerca de 4000 empleos.



“Asimismo la culminación de la vía Buga-Buenaventura, esperada desde hace más de 10 años por los vallecaucanos, es otra buena noticia al ser adjudicada por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) la construcción de 8,5 kilómetros de esta calzada, por un valor que supera los $131.100 millones”, dijo.



En cuanto al proyecto (4G) Mulaló – Loboguerrero, señaló que “el departamento está muy interesado en sacarlo adelante con el fin de mejorar la competitividad de esta región y del país. Pero primero se deben superar temas ambientales, sobre todo, lo que tiene que ver con acuífero de Pavas que ha sido el tema más importante. Para tener más elementos de juicio la Anla, la autoridad ambiental que expide las licencias, le solicitó al concesionario del proyecto que hiciera unos estudios especializados para generar una modelación hidrogeológica de la zona”, concluyó.