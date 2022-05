Así van las cuentas de la vacunación para levantar el uso obligatorio del tapabocas en Cali

En Cali solo faltan alrededor de 70.000 personas por aplicarse la dosis de refuerzo anticovid, para así cumplir con los requerimientos para levantar el uso del tapaboca en espacios cerrados.



Por ahora, el 75 % de la ciudad ya cuenta con el esquema inicial y el 36 %, con la tercera dosis; es decir que solo falta un 4 % para cumplir con el 40 % que exige el Ministerio de Salud.



“Seguimos sumando todos los esfuerzos. El primero es la búsqueda a través de nuestros sistemas de información y ponernos al día. Nos han llegado muchos datos de IPS que todavía faltan por reportar y esperamos que para el 2 de mayo (hoy) logremos cumplir con un porcentaje mucho más alto. Esperamos el compromiso de la comunidad”, explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Lea aquí: En total tranquilidad concluyeron las marchas en conmemoración del Día del Trabajo en Cali



De acuerdo con la funcionaria, todavía se adelantan visitas a colegios y universidades para intensificar las coberturas de inmunización con la tercera dosis.



El ritmo de vacunación en la ciudad oscila las 20.000 dosis aplicadas cada día, según cifras de la Secretaría de Salud.



“Hago un llamado para que se cumplamos el 40 % con el biológico disponible en estos momentos, que es Pfizer (también Moderna y Janssen), sobre todo en la población menor de 30 años, que es en donde tenemos la menor proporción de personas con vacunas de refuerzo”, indicó la funcionaria.

Los horarios y puntos de vacunación anticovid de esta semana pueden ser consultados en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Cali: twitter.com/

SaludCali

Estas acciones se han fortalecido con la reactivación de las jornadas nocturnas de vacunación en estaciones del MÍO, centros comerciales y sectores gastronómicos de la ciudad.



Una de las personas que se hicieron aplicar la tercera dosis el fin de semana fue Daniel Muñoz, de 25 años, quien afirmó: “Hace algunas semanas debí ponérmela, pero aproveché que había un punto habilitado en la Plaza de Cayzedo, en donde tenía que hacer unas diligencias. Yo creo que es vital ponerse el refuerzo con el fin de superar los contagios y casos graves”.



Hay que recordar que si Cali logra dichos indicadores, el uso del tapaboca no será necesario en espacios cerrados, por ejemplo, en gastrobares, cines, discotecas, pero sí seguirá siendo obligatorio en hogares geriátricos, hospitales y el transporte público, como el MÍO o taxis.



Para Alejandro Vásquez, presidente de Asociación de Establecimientos Nocturnos, Asonod, el no uso de la mascarilla era “un proceso que se veía venir y que esperábamos con expectativa, aunque a Cali le falta poco para implementar esa decisión”.



Aunque el Ministerio de Salud ha dicho que ya no serán necesarias algunas medidas, Vásquez aseguró que “la mayoría de establecimientos aún conservan el uso de gel y el uso de códigos QR para el pago con tarjeta o transferencia bancaria en vez de efectivo para reducir el contacto”.



Además, aunque se mantenga el aforo del 100 % al interior de los negocios, el horario de funcionamiento en Cali es hasta las 3:00 de la madrugada, cuando antes de la pandemia iba hasta las 5:00 a.m.

“La actividad nocturna bien manejada y organizada no es culpable de los contagios versus las fiestas masivas en donde no había ningún tipo de control. Se ha intentado lo posible para que la gente continúe con ese protocolo de bioseguridad de los espacios en donde hay mucha socialización”, contó el presidente de Asonod.

Pese a la escasez de AstraZeneca, hay Pfizer, Moderna y Janssen para aplicar la tercera dosis. Especial para El País

Tapaboca es clave si hay síntomas

Pese al anuncio del Ministerio de Salud, especialistas del Comité de Expertos en Salud del Valle, Copesa, coincidieron en que el tapaboca aún debe ser obligatorio si se presentan síntomas.



Para la epidemióloga Lyda Osorio, la medida del Ministerio de Salud “es un estímulo para completar los esquemas de vacunación, especialmente el refuerzo en las personas que tienen un mayor riesgo de complicarse, sin embargo, el uso del tapaboca sigue siendo muy importante para prevenir infecciones respiratorias, no solamente el Covid-19, sino otras particularmente en esta época de invierno”.



El infectólogo José Millán Oñate aseguró que el no uso de mascarillas en espacios cerrados es posible, dado que “la mayoría de personas se encuentran vacunadas. Todos deben tener la tercera dosis de refuerzo y si tenemos síntomas, debemos aislarnos y seguir cuidando a las personas más vulnerables”.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, también expresó una opinión muy similar: “El covid no ha desaparecido, estamos en una fase de muy bajo número de casos, esto no necesariamente podrá continuar así y depende de nuestro comportamiento. Si usted tiene dos vacunas y su refuerzo puede estar mucho más tranquilo. Los invitamos a todos a ponerse su segunda dosis y el refuerzo cuatro meses después del primero. Con esto lograremos disminuir la transmisión del Covid-19”.



Por el momento, solo hay siete municipios en el Valle del Cauca que superan el 70% de cobertura en esquema inicial y 40 % en dosis de refuerzo: El Cairo, Obando, Él Águila, Yotoco, El Dovio, Versalles y Caicedonia.

Covid está estable

Según Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, la situación del covid en el país se encuentra estable y favorable.



Por ejemplo, solo hay un 53 % de ocupación UCI a nivel nacional. De las 10.670 camas, 73 corresponden a casos covid-19, 109 a casos sospechosos y 5.800 a casos no covid.



“Frente a la vigilancia genómica, vemos como sublinaje BA.2x de ómicron está ganando participación frente a BA.1x. A este sublinaje le hacemos seguimiento a través de los indicadores de letalidad y de hospitalización, que por ahora no presentan un incremento”, dijo la funcionaria.



Ademas, agregó que la positividad por covid a nivel nacional es de 1,7 %, con corte a 29 de abril.