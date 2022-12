Así trabajan los frentes de seguridad para reducir la delincuencia en Cali

Hasta hace tan solo tres meses, el canal de aguas lluvias de la calle 45 entre las avenidas 3 y 2 norte, era uno de esos espacios que no solo servía para demarcar los limites de un barrio.



Ese sitio, en el que colindan la Urbanización La Merced y Vipasa, era catalogado por los vecinos como ‘de cuidado’, pues los puentes peatonales en mal estado, junto con la mala iluminación, la vegetación y la cercanía al Jarillón del Río Cali, generaban un ambiente propicio para la comisión de distintos delitos, sobre todo, los hurtos a celulares y personas.



“Hasta septiembre esta zona estaba abandonada y el problema es que es el camino por el cual nosotros vamos a Vipasa para abastecernos en los distintos supermercados. Entonces, transitar por ahí sin temor a que nos robaran era imposible”, aseveró un habitante de la Urbanización La Merced.



Cansados de esta situación, la comunidad por medio de los distintos frentes de seguridad y del comité de la Comuna 2, puso en marcha un plan de intervención de la mano de la Secretaría de Seguridad y Justicia, La Policía Metropolitana de Cali, El Dagma, entre otros entes gubernamentales y el sector privado, quienes ayudaron a la reestructuración de esta zona del norte de Cali.



“El plan de acción se llamó ‘Nuestro Barrio, Nuestro Entorno’ el cual recuperó el sendero peatonal de este punto de la calle 45, dando como resultado que el cuadrante de la Policía Nacional comenzara a pasar más por la zona y priorizara los llamados y denuncias de sus habitantes”, afirmó David Parra Pinillos, líder del comité de seguridad del barrio Urbanización La Merced.



Añadió: “Se instalaron señaléticas alusivas al cuidado del espacio, se sembraron 100 plantas de distintas especies y se puso gravilla y balastro para embellecer la zona. También, se pintaron los dos puentes peatonales, se recogieron más de 300 bolsas de basura y se realizaron actividades de la mano de la Alcaldía”.



Además de todo esto, la intervención desalojó 9 de los 10 cambuches que se habían establecido en la zona. El último fue intervenido por la propia comunidad el pasado 26 de noviembre y contó con la asistencia de la Policía Nacional que garantizó la seguridad de los ciudadanos.

Pero este no ha sido el único proyecto que ha desarrollado la comunidad de mano con la institucionalidad en esta zona de la ciudad, pues los llamados frentes de seguridad comunitaria han aportado a que la convivencia en estos barrios se destaque por el trabajo mancomunado entre los habitantes del sector y las autoridades para la prevención de distintos delitos.



“La prevención es la mejor forma de garantizar seguridad, ya que si esperamos a la acción, necesitaríamos más policías, más motos y Cais y no podemos estar a la espera”, dijo Parra.



Agregó: “Desde los frentes de seguridad hicimos una planilla donde identificamos a más de 10 delincuentes y la compartimos para que nuestro cuadrante tenga conocimiento y la comunidad pueda estar alerta. Con esto también pretendemos que cuando una persona sea víctima de hurto, pueda señalar en esta planilla si es uno de estos personajes y haga la denuncia”.



Además, el líder comunal destacó que gracias al trabajo en conjunto entre los frentes de seguridad con la Policía Nacional, el tiempo de respuesta del cuadrante pasó de 21 minutos a 9.

3Según cifras de la Policía de Cali, en la ciudad hay aproximadamente 500 frentes de seguridad.

¿Qué son los frentes de seguridad?

​Los frentes de seguridad son el espacio donde los ciudadanos de forma organizada y colectiva, trabajan con la Fuerza Pública para recuperar los entornos e intervenir espacios, articulándose con la institucionalidad, específicamente con la Secretaría de Seguridad y Justicia y con la Policía Metropolitana de Cali.



“Estas organizaciones se especializan en la de prevención y educación ciudadana, es decir, lo que en algún tiempo se conoció como la Policía de vecindario es hoy esta especialidad que llamamos Preci, que es una de las que más queremos para la ciudad”, declaró el Subsecretario de Seguridad Guillermo Londoño.



A su vez, estas organizaciones trabajan de la mano con el programa de prevención situacional del delito, estrategia que pertenece a la Subsecretaria de la Política de Seguridad y articula todos los esfuerzos de la institucionalidad por intervenir en territorios y recuperarlos en términos de seguridad.



Es decir, tiene un enfoque que no va exclusivamente a la captura de los delincuentes, sino a mejorar los entornos con el fin de que se genere una percepción de tranquilidad en el espacio para que el ciudadano quiera apropiarse de su barrio.



“Hay distintos tipos de frentes de seguridad y pueden estar en comunas, barrios, cuadras, parques, en cualquier espacio. Por ejemplo, en un parque que albergue un tipo zona gourmet o zonas comerciales pueden haber. Tenemos un frente de seguridad financiero que es de donde salió la estrategia ‘Mi Banco Seguro’, lo que nos ha permitido reducir el fleteo y varios delitos financieros”, dijo el Funcionario.



Los frentes de seguridad están compuestos por ciudadanos y trabajan de manera articulada con la Policía. Cuentan con el apoyo de la Secretaría de Seguridad.

El Mayor Óscar Bernhard, quien es el encargado de coordinar los frentes de seguridad en Cali, dijo: “Los frentes de seguridad hacen parte de la oferta institucional que tiene la Policía Nacional en el tema de participación ciudadana. Estos se crean porque hay un interés de la comunidad y nosotros lo fomentamos para que haya un trabajo entre todos los vecinos para el cuidado de su espacio”.



“Lo que se hace es crear un plan de trabajo y a partir de este se generan unas acciones, las cuales derivan en una comunicación más eficaz y una mejor respuesta del cuadrante, todo con el fin de poder saber cómo están las problemáticas del sector ya que hay situaciones que no dependen de la seguridad como tal sino de muchas cosas más”, afirmó Bernhard.



Agregó: “El delito se determina en la falencia que hubo antes de atender el problema, y todas las acciones generadas van encaminadas no solo a resolver un crimen, sino también a que se pueda minimizar la coyuntura como tal. Lo que busca la Policía es que de la mano de la comunidad y de la Alcaldía se pueda trabajar en la reducción de delitos y en los comportamientos contrarios a la convivencia”.



Incluso, hay frentes de seguridad de gremios tan grandes como el de los taxistas, al cual están adscritos más de 9600 personas entre empresas, conductores y propietarios.



“El frente de seguridad de taxistas de Cali fue creado bajo la supervisión de la Policía Nacional en noviembre de 2021 con el apoyo del General Juan Carlos León Montes y el Mayor Óscar Bernhard. Este está conformado por empresas, conductores y propietarios, cuenta con más de 9600 personas vinculadas que están comunicadas por diferentes medios que poseemos, como radios, grupos de WhatsApp, grupos de sello y teléfonos”, explicó Jhonny Rangel, líder del gremio de los taxistas.

Rangel dijo que “esta red de comunicaciones se ha elaborado junto con las autoridades desde hace años, pero que no se había constituido de manera oficial y con todos los protocolos de ley hasta el año pasado”.



Tal ha sido el alcance de este frente, que logró la apertura de una sala de crisis la cual está ubicada dentro de la estación de Policía de la Rivera y “es la única para taxistas en el mundo. Este espacio nos ha ayudado para que entre nosotros nos reunamos periódicamente y lanzar temas de seguridad cuando se presentan ataques de delincuentes a nuestra comunidad”, dijo Rangel.



Además, explicó que hacen “un mapeo con las autoridades para analizar qué está pasando, dónde se están dando estos hurtos, si tenemos debilidades como una falta de respuesta de las patrullas o si los mismos taxistas fallamos, de esta manera se ha podido neutralizar a los delincuentes, gracias al trabajo que hacemos con la Policía”.



El líder de los taxistas aseveró que también se han hecho acompañamientos a los integrantes de este gremio con escuelas de seguridad y se les impartió un curso básico de primeros auxilios con la Clínica Versalles”.



Estos trabajos entre la ciudadanía y las autoridades demuestran que en Cali la seguridad, sí se puede lograr.

