Distintos grupos sindicales y gremiales del país, encabezados por el Comité Nacional de Paro, convocaron a una nueva jornada de movilizaciones para este miércoles 20 de octubre.



En Cali, según el Comité Departamental de Paro, se tiene prevista una marcha que saldrá desde la sede del Sena en el barrio Salomia, norte de Cali, hacia el edificio del Ministerio de Trabajo, ubicado sobre la Avenida de las Américas.



Los manifestantes se reunirán desde las 9:00 a.m. en el punto de encuentro y posteriormente iniciarán su desplazamiento. Aún no hay una ruta definida.



Otra concentración importante de personas se dará en Puerto Rellena, al oriente de la ciudad. "Allí habrá una congregación de personas, sobre las 8:00 de la mañana, para realizar distintas actividades culturales", confirmó el secretario de Movilidad, William Vallejo.



Además, el funcionario dijo que el cuerpo de agentes de tránsito estará presto a definir desvíos y asistencia a quienes ejerzan el derecho a la protesta. "Habrá presencia constante en el Puesto de Mando Unificado", añadió Vallejo.



Los sectores sociales del departamento protestarán pidiendo el archivo del proyecto de ley 099 del 2021, en el cual se amplía la población objeto del contrato de aprendizaje para las personas graduadas, menores de 30 años que no tengan experiencia laboral.



"Es una condena a los jóvenes trabajadores a condiciones precarias a nombre, supuestamente, de permitirles aumentar experiencia laboral", expuso Alfredo Mondragón, líder social e integrante del Polo Democrático.



A esta razón se suman las amenazas y asesinatos contra los líderes sociales en distintas zonas del territorio nacional.



Así mismo, buscarán ejercer presión al Congreso de la República para que avance en la discusión de los proyectos de ley impulsados desde el Comité Nacional de Paro.



Sobre quienes se manifestarán en Cali, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, dijo que "son personas reconocidas, que tienen buena relación con la Alcaldía, que lideran gremios responsables, que tienen compromiso de ciudad y que quieren manifestarse como la constitución y la ley lo permiten".



No obstante, dijo que las autoridades estarán alertas por si alguna persona va a cometer algún acto de vandalismo. "Todo lo que sea manifestación pacífica va a ser respetado. Esperamos que el comportamiento de los caleños sea como el de las últimas manifestaciones. Que demostremos que estamos vibrando y esperando ansiosos por los Juegos Panamericanos, la Feria de Cali y el Petronio Álvarez".



Por su parte, el brigadier Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que habrá 1600 uniformados dispuestos a garantizar la normalidad de la jornada en los distintos puntos críticos de la ciudad. "Queremos garantizar el derecho a la manifestación. No vamos a permitir desmanes ni algún acto que atente contra el orden público de la ciudad".

Marchas a nivel nacional

Según Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y vocero del Comité de Paro, las manifestaciones se centrarán en las peticiones del sector de la salud, el cual ha denunciado desde hace un tiempo el incumplimiento de los pagos a los trabajadores de este sector en varias regiones del país.



"Tendremos a los trabajadores de la salud, quienes no tienen trabajo decente, teniendo en cuenta que la mayoría en el sector público están por prestación de servicios y se les deben varios meses de salarios. El campeón de las deudas es el departamento de Cesar, que le adeuda a los trabajadores del Centro de Rehabilitación 33 meses de salarios”, afirmó Maltés.



El vocero señaló que las comunidades indígenas también se unirán a esta jornada de manifestaciones. Para dicho fin, se trasladarán a las ciudades grandes desde sus resguardos y marcharán junto a los sindicatos y movimientos que hacen parte del Comité.