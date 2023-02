Así será el operativo de seguridad durante las movilizaciones del 14 y 15 de febrero en Cali

Las autoridades locales dieron un parte de tranquilidad frente a las marchas que se realizarán el 14 y 15 de febrero a favor y en contra de las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro.



El comandante de la Policía de Cali, el coronel José Gualdrón Moreno, manifestó que la capital vallecaucana contará con más de 1.000 hombres que buscarán garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el desarrollo de las movilizaciones.



Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, indicó que tanto el Gobierno como los organizadores de las marchas les han expresado que "esto no será un paro indefinido", sino que se tratará de una movilización que pretende manifestarse sobre un caso puntual.



Las autoridades de Cali señalaron también que fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) la semana pasada en coordinación con los entes de control, autoridades de seguridad y administrativas con el fin de monitorear la movilización y que no haya afectaciones dentro de estas.



Cabe mencionar que estas labores serán coordinadas con el PMU de Bogotá.



Para preservar la seguridad en la capital vallecaucana las autoridades contarán con un "equipo de uniformados, más los agentes de tránsito para efectos de garantizar la movilidad de la ciudad, además tendremos gestores de convivencia, los mediadores de nuestros equipos de la Secretaría de Seguridad", según indicó Dranguet.



Asimismo, el Secretario de Seguridad señaló que estarán "monitoreando las marchas a través de las cámaras de vigilancia, el modelo de vigilancia halcón y los drones".



Frente a la posibilidad de bloqueos, el coronel José Gualdrón indicó que respetarán las manifestaciones públicas y demás, pero siempre "en apego a la ley y el cumplimiento de la Constitución", sin embargo, al momento de tornarse "violentas o que conlleven a un delito" actuaremos con el objetivo de establecer el orden público.



A su vez, el secretario Jimmy Dranguet señaló que ya se tienen instrucciones normativas, por lo menos, "el Udmo, que es el antiguo Esmad, ya tiene instrucciones para proceder si verificamos la comisión de un delito, es decir el derecho a la manifestación termina cuando encontremos un delito grave que pueda afectar a la comunidad".



En dicho caso, "entraremos con toda nuestra fuerza para generar tranquilidad y estabilidad en la ciudad", no obstante el Secretario de Seguridad reiteró que "no estamos hablando de un fenómeno como el de los paros de años anteriores. Esto es una manifestación pacífica y esperamos que así se mantenga durante todo el día 14 y 15 de febrero", puntualizó Dranguet.