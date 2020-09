Así fue la participación del Concejo en el Plan de Desarrollo

Alejandro Cabra Hernandez

Justo cuando el Concejo Municipal se prepara para estudiar dos importantes proyectos presentados por la Alcaldía, en la búsqueda de recursos para la reactivación económica de la ciudad, el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana entrega un informe que detalla la participación de los cabildantes en la revisión del Plan de Desarrollo, que fue aprobado el pasado 30 de mayo.



Dada la importancia de este proyecto, que constituye la hoja de ruta que direcciona el accionar de la Administración municipal hasta el 2023 y que contempla proyectos claves para la ciudad, es de relevancia ponerle lupa al papel que desempeñaron los cabildantes en su estudio y respectivas modificaciones.



Cabe recordar que son los concejales quienes deben revisar a profundidad el Plan y hacer proposiciones para realizar cambios en el articulado si lo consideran necesario. Aunque es finalmente el Gobierno Municipal quien define si se aceptan o no las modificaciones.



“Son (los concejales) en gran medida los responsables de conocer a profundidad lo propuesto por la Alcaldía y garantizar que, como representantes de los intereses de la ciudadanía, el acuerdo refleje las necesidades y políticas que promuevan el bienestar”, afirma Lina María Orozco, coordinadora del Observatorio Cali Visible.



Fueron 20 días de discusión, desde el 6 de mayo, en los que se presentaron 535 iniciativas en relación con este proyecto, de las cuales 49 fueron solicitudes de explicación; 464 modificatorias, incluyendo sugerencias en cambios de metas, aumento de indicadores y/o eliminación de artículos; siete estuvieron asociadas a la logística del debate y 15 fueron iniciativas reiterativas, es decir, solicitudes que ya estaban incluidas en el proyecto de acuerdo radicado por la Alcaldía. Así lo revela el informe.



Aunque el tiempo de estudio de los planes de desarrollo siempre un corto, pues la ley define limitaciones en ese aspecto, dice Orozco que el Concejo logró organizarse muy bien metodológicamente. Sin embargo, las dinámicas que tuvieron que implementarse por cuenta de la pandemia del Covid-19 complicaron las discusiones que tuvieron que ser virtuales.



Fue en la Comisión de Plan y Tierras en donde se estudió el proyecto de acuerdo, sin embargo, también participaron concejales que no pertenecían a esta, “quienes dinamizaron el debate con sus intervenciones y cuestionamientos a las dependencias que presentaron su plan de acción”.



Son siete los miembros de esta comisión: Tania Fernández (Partido de la U), quien es la presidenta de la comisión, Alexandra Hernández (Cambio Radical), Juan Martín Bravo (Conservador), Ana Erazo (Polo Democrático), Terry Hurtado (Alianza Verde), Natalia Lasso (Colombia Justa Libres) y Diana Rojas (Liberal).



El Observatorio monitoreó el 89 % de las sesiones virtuales que se llevaron a cabo para el estudio del Plan de Desarrollo, con lo que pudo determinar, en cuanto a la asistencia, que los concejales Juan Martín Bravo, Ana Erazo y Natalia Lasso asistieron al 100 % de las sesiones; los concejales Tania Fernández, Terry Hurtado y Diana Rojas asistieron al 95 %, y la concejala Alexandra Hernández asistió al 89 % de las jornadas monitoreadas.



“Es importante conocer cómo participaron, qué tan frecuentemente intervinieron y que proposiciones en relación con el Plan hicieron los concejales”, señala Orozco.



Entre los concejales de la Comisión de Plan, la concejala Ana Erazo fue la que más participó durante los debates del estudio del proyecto, tuvo una frecuencia de intervención del 88 %.



Asimismo, se resalta la participación de los concejales que no pertenecen a la Comisión, como Carlos Pinilla (Liberal), Milton Castrillón (Conservador), Roberto Rodríguez (Centro Democrático) y Fernando Tamayo (Conservador), quienes tuvieron en promedio una frecuencia de intervenciones pertinentes del 79 %.



Por otra parte, señala el informe que los cabildantes que menos intervenciones realizaron fueron Carlos Andrés Arias (La U), Flower Rojas (Alianza Verde), Carlos Hernán Rodríguez (Cambio Radical) y Juan Pablo Rojas (Liberal), con una frecuencia de 17 % de intervenciones pertinentes durante las sesiones monitoreadas.



“El Observatorio logró perfilar temáticamente cuáles fueron los asuntos de interés de los concejales a través de las proposiciones”, afirma Orozco.



Agrega que esto permite que los caleños tengan la posibilidad de conocer a qué le apostó cada cabildantes en términos temáticos, “de ahí que sea muy interesante poder ver si nos encontramos representados en esos perfiles”.



Según indica el informe, la concejala Ana Erazo no solo intervino activamente durante todas las sesiones monitoreadas, sino que fue quien mayor número de iniciativas presentó, con un total de 96 solicitudes, de las cuales 71 fueron rechazadas. La concentración temática de estas fue principalmente en temas de movilidad, paz y reconciliación y educación.



Entre los concejales no pertenecientes a la comisión, se destaca a Milton Castrillón, quien formuló 70 propuestas de ajuste centradas en temas ambientales, de gestión del riesgo y salud, 51 de ellas fueron rechazadas.



Mientras que los concejales Carlos Pinilla, Roberto Rodríguez y Fernando Tamayo, pese a su alto nivel de intervenciones, realizaron pocas proposiciones modificatorias al Plan.



De acuerdo con los resultados del monitoreo, Juan Pablo Rojas y Harvy Mosquera (Colombia Renaciente) fueron los únicos concejales que no presentaron iniciativas de ningún tipo.

Proyectos a discutir

Los proyectos que se discutirán en las sesiones extras del Concejo serán de gran trascendencia para las finanzas de la ciudad. Por eso el papel de los concejales en el estudio de estos también será fundamental.



Para Lina María Orozco, el proyecto que más llama la atención es el que tiene que ver con autorizaciones para adquirir un endeudamiento por 650.000 millones de pesos. En esa medida, dice que desde el Observatorio Cali Visible se espera, en primer lugar, que “juiciosamente” los concejales llamen al Secretario de Hacienda, al de Planeación y a los distintos jefes de carteras que vayan a estar involucrados con el empréstito.



“Se debe conocer con detalle: primero, las implicaciones en términos del impacto fiscal en el municipio que tiene la adquisición de ese empréstito; segundo, los concejales deben también conocer hacia dónde se va a dirigir ese empréstito, no dejar un cheque en blanco, y tercero, hay que considerar cuál es la capacidad, en términos de gestión pública operativa, que tiene el municipio de ejecutar esos presupuestos”, señala.



Por su parte, Jaime Gutiérrez, director de la Revista Innopolíitca cree que en lo que deben concentrarse los concejales ahora es “en realizar el control político porque toca ver hasta qué punto la Administración Municipal está cumpliendo lo estipulado en el Plan de Desarrollo, con base en las meta categorías, programas y actividades que determinó el mismo”.



Sesiones extras

En el Concejo de Cali se dará inicio este viernes a las sesiones extraordinarias, citadas por el alcalde Jorge Iván Ospina del 15 al 30 de septiembre de 2020.



La jornada de este viernes se llevará a cabo desde las 3:30 de la tarde y se hará de forma presencial en el hemiciclo de la Corporación. No habrá entrada al público y será transmitida vía Facebook Live.



En las extras se busca tramitar los proyectos de acuerdo: 025 por el cual se autoriza al Alcalde de Cali para contratar operaciones de crédito público, operaciones asimiladas y demás conexas, en el marco de la reactivación económica y en el Plan de Desarrollo – Cali unida por la vida. Y el 026 por el cual se autoriza al Mandatario para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales.