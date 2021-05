Así es como los caleños se están uniendo por la recuperación de la ciudad

Alejandro Cabra Hernandez

Pese a la tensión que aún se vive por los bloqueos, a las interminables filas en las estaciones de gasolina, al poco suministro de medicamentos y a lo difícil de que es hoy el abastecimiento de alimentos; desde sectores de la comunidad, las empresas de servicios públicos, trabajadores de la salud y el sector privado se realizan esfuerzos para que Cali retome su ritmo productivo, tras 15 días de una ciudad que opera a medias.



Se evidencia en gestos como el de los vecinos del barrio Aguacatal y Menga, que pese a los incesantes bloqueos se levantan cada día, a limpiar las vías y a retirar los escombros, luego de los choques entre marchantes y la fuerza pública, o de los internistas de la Fundación Valle del Lili que al no poder llegar hasta sus hogares por los bloqueos llevan varios días separados de su familia y viviendo en hoteles para poder atender a sus pacientes.

O como los conductores del MÍO, que pese al terror que vivieron semanas atrás al ver como quemaban los autobuses que conducían volvieron a labores ayer porque la ciudad no se puede detener -ver nota inferior-; o como los cuatro operarios de Emcali que llevan dos semanas encerrados en una planta durmiendo y conviviendo para garantizar el suministro de agua.



“Y no solo es desde la planta de tratamiento de agua, tenemos compañeros que tienen que mediar con la comunidad donde hay retenes y bloqueos para que nos dejen entrar a los barrios a arreglar daños, explicándoles que nuestro trabajo es para beneficio de todos”, manifiesta Jerson Ordóñez, empleado de Acueducto de Emcali.



Agrega que los hombres que se encuentran en la planta lavan su ropa y duermen allá mismo para evitar quedar atrapados en medio de las manifestaciones y garantizar el suministro de agua potable.



Un escenario similar se vive en la Fundación Valle del Lili, que frente a los bloqueos optó por tener el talento humano que salva vidas, y presenta problemas de movilidad, hospedado en hoteles cercanos al centro asistencial.



“Además nos tocó crear rutas de transporte de nuestro personal que se ajustan a las necesidades de orden público de la ciudad... Incluso hemos proporcionado servicio de lavandería, hemos fomentado la movilidad sostenible compartiendo vehículos o movilizando en grupos de caminantes y ciclistas para acompañarnos y protegernos entre todos”, explicó la Subdirectora de gestión humana de la Fundación Valle del Lilí.



Desde la Secretaría de Movilidad de Cali, también se viene realizando un enorme esfuerzo de reparar semáforos vandalizados en 36 cruces de la ciudad, así como recuperar al menos 500 señales que fueron dañadas en medios de los desórdenes de las últimos días.



De igual manera, las brigadas de las Secretaría de Infraestructura y de las empresas de aseo de la ciudad, vienen retirando los escombros en los puntos donde se han registrado barricadas y acumulación de basuras.

“Cada día es como limpiar un campo de guerra. A veces es triste ver como nos demoramos tres y hasta cuatro horas quitando escombros, llantas quemadas, quitando incluso losas de cemento que yo no sé de dónde salen, para volver al otro día a lo mismo. Pero le estamos dando duro porque esta ciudad no puede quedarse paralizada, hay muchos empleos de familias en juego”, sostiene uno de los hombres que trabajan en esta labores y que prefiere omitir su identidad.



Él hace parte de un grupo conformado por quince personas que desde hace 0cho días recorre, con maquinaria amarilla, los puntos de bloqueos donde se presenta acumulación de escombros y basuras.



Desde sectores como el Aguacatal y el sector de La Portada al Mar vecinos también salieron a retirar los escombros y basura que quedan tras los choques entre fuerza pública y manifestantes.



“Esta iniciativa nace porque los vecinos nos pusimos de acuerdo con los niños y las familias de tener el entorno en buenas condiciones. Por aquí pasamos todos los días. Estamos poniendo nuestro granito de arena. El servicio de recolección de basura no pasa hace 15 días”, dice Katerine moradora del Bajo Aguacatal.



En las calles también se comenzaron a ver pasacalles y pancartas donde se hacía un llamado por la reconciliación. “No es el pueblo contra el pueblo, es Cali unida por la paz”, dice uno de ellos.

Decreto para estabilización

Después del Consejo de Seguridad que realizó el alcalde Jorge Iván Ospina, con fuerzas de la ciudad, el Mandatario informó que se está elaborando un decreto en busca de la estabilización de la ciudad.



Dicho proceso tendrá varios componentes, para activar los distintos frentes: Seguridad, movilidad, salud, recolección de residuos, abastecimiento y servicios públicos.



“La idea es que la mayor cantidad de sectores de la ciudad vayan, poco a poco, recuperando esa vida cotidiana que todos deseamos y queremos”, manifestó el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas.



Además de los corredores humanitarios, habrá una estrategia más amplia para garantizar el abastecimiento hacia las galerías en la ciudad, graneros y tiendas de barrio.



“Hoy tenemos un plan que va más o menos al 60% de recolección de residuos sólidos y estamos incrementando capacidades para que logremos, a la mayor brevedad, tener la ciudad lo más limpia posible para que los ciudadanos nuevamente retomemos muchas de nuestras actividades cotidianas”, indicó el secretario Rojas Cruz.



Asimismo se continúa el fortalecimiento a los puestos de salud y de vacunación.



El Secretario de Seguridad y Justicia de Cali añadió que toda la ciudad debe tener un acompañamiento y una presencia institucional robusta, que garantice la tranquilidad de caleños.