Alerta por operación del MÍO: Metrocali entraría en liquidación este viernes 

La directora del Departamento Jurídico de la Alcaldía de Cali, María del Pilar Cano Sterling, reiteró la posibilidad de que este viernes el MÍO se quede sin ente gestor (Metrocali).



“De no llegar a un acuerdo con los acreedores, Cali se quedaría sin Metrocali, lo que supondría una afectación a la operación del MÍO. Por ello la necesidad del proyecto para avanzar en un Sistema de Transporte Inteligente Público para la ciudad, que a hoy no está consolidado”, dijo Cano Sterling.



Hay que recordar que hace algunos días el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, informó que este 10 de febrero de 2023 sería la fecha límite para poder llegar a un acuerdo para pagar las deudas con los operadores y, de no ser así, esta entidad ya no manejará los destinos del MÍO.



Lo anterior debido a que, según Metrocali, le adeuda más de $ 70.000 millones del 2022 y, además, para este año se estima que el Distrito debe desembolsar otros $ 130.000 millones para el funcionamiento del sistema. También, se le debe pagar al concesionario Git Masivo $ 225.000 millones de una demanda que ganó en el 2018.



“Si entramos en liquidación el manejo de la operación del MÍO lo perdería el Distrito porque lo asumiría la Superintendencia competente”, explicó Ortiz.



Precisamente, para conversar sobre esta situación, en la Escuela Nacional del Deporte se está realizando un conversatorio para hablar sobre la situación del MÍO, en la que también hará presencia el Ministerio de Transporte.