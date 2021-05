Alcaldía rechaza falsa información sobre uso de sótanos para retener a manifestantes

Valentina Rosero Moreno

La Alcaldía de Cali rechazó este lunes la falsa información que circula en redes sociales en la que se indica que en las oficinas y sótanos del CAM se estaría torturando a manifestantes del paro nacional.



La Administración rechazó y cuestionó las indicaciones que aparecen en

un informe de una organización, en el que se aseguraría que en el CAM están siendo violentados ciudadanos que han hecho parte de las jornadas de protestas.



El secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, desmintió la información y, además, hizo un llamado a la ciudadanía a no divulgar información falsa que afecta el bienestar de la ciudad.



"La Alcaldía de Cali jamás será un centro de tortura de los ciudadanos, nuestra Alcaldía es el centro de la democracia de todas y todos los que vivimos en esta ciudad. Por favor no generemos este tipo de información falsa, este no ha sido ni será jamás un centro de tortura", comentó el Secretario.



Desmentimos de manera contundente que el CAM sea un lugar donde se torture a los manifestantes de nuestra ciudad. La @AlcaldiaDeCali es la casa de la democracia de Cali, estamos por y para la gente, por eso existe la @SECPAZYCC donde nuestra misión es promover los DD.HH de todos. pic.twitter.com/QT2FPFrMi3 — Danis Rentería (@DanisRenteria) May 24, 2021



Asimismo, aseguró que desde hace unas semanas en la ciudad se creó una Comisión que se está encargando de esclarecer aquellos delitos como abuso sexual y desapariciones que han sido denunciados en el marco de las protestas.



Lea también: Convocan a Marcha del Silencio por Cali este martes



El Secretario insistió en la misión de la Alcaldía y su Secretaría es la de "garantizar y promover los derechos humanos de todos los que vivimos en Cali", por lo cual, hace dos semanas en la ciudad se creó la Comisión Interinstitucional de Esclarecimiento de la Verdad.



"Hay unas subcomisiones encargadas de investigar todo tipo de delitos que se hayan presentado en la ciudad, tales como desapariciones, muertes, heridos o abusos sexuales", explicó Rentería.



La Alcaldía dijo que los sótanos solo se usan como parqueaderos y se indicó que la Administración estará dispuesta a permitir recorridos de medios y organizaciones para constatar que tales señalamientos en redes sociales, son falsos.