Alcaldía propone trabajo comunitario para caleños que provoquen riñas o consuman licor en espacios públicos

Los caleños que cometan acciones en contra de la sana convivencia en la ciudad ahora tendrán que pagar horas de trabajo comunitario. Así lo anunció el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Draguet, quien mencionó que esta estrategia busca mantener la tranquilidad y el orden público.



La decisión se conoció luego de una reunión del Comité Civil de Convivencia, en la que se acordó regular el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos de Cali, así como expedir un decreto para regular "comportamientos contrarios a la sana convivencia de la ciudad".

#AtenciónCali | Regular el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos de la #Cali y regular mediante decreto el trabajo comunitario para quienes cometan comportamientos contrarios a la sana convivencia, son decisiones tomadas en el Comité Civil de Convivencia pic.twitter.com/f42Uoo4i4A — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) March 1, 2023



De acuerdo con Dranguet, en primer lugar, se va a actualizar el listado de los lugares donde no se puede consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público.



Por otro lado, el Secretario aclaró que la labor de trabajo comunitario no exime a los infractores de el pago de multas, sino que se sumaría como una nueva sanción.



Según explicó, entre los comportamientos que afectan la convivencia en la ciudad están el consumo de licor y sustancias psicoactivas en lugares públicos, así como las riñas.



Así, las personas que cometan este tipo de acciones podrían hacer labores como recolección de basuras y mantenimiento del espacio público como aporte a la sociedad caleña.



Dranguet aseguró que se espera que esta reglamentación se establezca en el mes de marzo. Por ahora no se conocen muchos detalles de cómo funcionarían estas medidas en la ciudad.