Coronavirus en Cali: alcalde ordena cuarentena en sede del Dagma por casos confirmados del virus

Natalia Moreno Quintero

Luego de que se conociera el diagnóstico de coronavirus entre varios funcionarios del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, el alcalde Jorge Iván Ospina ordenó que el edificio donde se encuentra esta entidad entre en cuarentena extrema.



Así lo reiteró este martes a través de las redes sociales, donde el Mandatario escribió que "se deben extremar las medidas de bioseguridad, el edificio de Versalles debe estar en cuarentena. Los funcionarios deben ser extremistas, "exagerados" en su cuidado".



A las 10:00 a.m., apuntó, tendrá una reunión de emergencia virtual en la que se discutirá la situación en el Dagma, conocida el pasado sábado.

Se deben extremar medidas de bioseguridad , el edificio de Versalles debe estar en cuarentena. Los funcionarios deben ser extremistas , "exagerados" en su cuidado. A las 10 am tendremos reunión virtual de emergencia . — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 30, 2020

El sábado, también a través de las redes sociales, Ospina comentó que se había enterado por terceros de los casos confirmados de coronavirus entre funcionarios del Dagma, entre los que se encuentra el director de la entidad, Carlos Eduardo Calderón.



"Acabo de ser informado de casos positivos para covid en el Dagma. De inmediato he orientado una cuarentena estricta en la institución. Me da tristeza que los funcionarios no informen y sea documentado por terceros. Espero que todos y todas se mejoren. Lo importante es la vida", tuiteó el Alcalde.



Posteriormente, expresó ante los medios de comunicación que el edificio donde se encuentra la sede del Dagma debía entrar en "cuarentena extrema" y que los trabajadores que acuden a ese lugar deben aislarse y serán sometidos a pruebas de laboratorio.