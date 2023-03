Alarma por cifras de siniestros viales: cerca de 5000 motociclistas mueren al año en las vías

Los siniestros viales en los que están involucradas las motocicletas siguen causando gran preocupación. De acuerdo con los datos del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), solo en enero se registraron 618 personas fallecidas en las vías del país, 8,2% más en relación con enero de 2022.



Los usuarios de moto representan el mayor registro de fallecidos, puesto que 371 de ellos perdieron la vida en las vías durante el primer mes del año. Con ello, seis de cada 10 muertes causadas por accidentes viales son de motociclistas.



En Cali la situación no es diferente, entre el 1 de enero y el 1 de marzo murieron en las vías 55 personas, es decir, 11 más que en igual lapso del año pasado, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad, los cuales, 20 personas se movilizaban en moto.



Al respecto Mary Bottagisio, directora de la Liga Colombiana de la Lucha contra la Violencia Vial, expresó que no existe una guerra que deje tantos muertos como los que está dejando los siniestros viales.



Pues en Colombia mueren al año 5000 motociclistas en promedio, la mayoría son hombres jóvenes, sin embargo, las mujeres también representan una gran porcentaje, siendo la primera causa de muerte violenta en las mujeres por lesión de causa externa son los siniestros viales. En la mayoría de los casos eran pasajeras.



“Hay un factor determinante para la ocurrencia de un siniestro. Están por supuesto los huecos, es decir la infraestructura insegura, la inseguridad de las motos que se están vendiendo en Colombia, la falta de pericia, pero hay un factor que es común: la alta velocidad. Todos los factores de peligro, cuando confluyen con la alta velocidad, se multiplican”, dice Mary.



En Cali, pese a que ya se estableció que la velocidad máxima permitida es de 50 km/h, no hay suficientes controles para hacer cumplir la norma, por lo que es normal ver vehículos movilizándose a gran velocidad.