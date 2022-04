Alarma en el Día del Niño por aumento del Bullying: más de 8.900 casos graves en los últimos dos años

El acoso y el ciberacoso escolar son problemas muy graves que cada año afectan la vida de 200.000 niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.

En Colombia, entre enero de 2020 y diciembre de 2021 se registraron más de 8900 casos graves, el 4 % de estos en la capital vallecaucana, mientras que en ciudades como Bogotá la cifra ascendió al 21 %.



Sin embargo, “la cifra no incluye todos los hechos, ya que es imposible cuantificarlos”, aclara el doctor Javier Miglino, director de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, organización responsable del Primer Informe Mundial sobre Bullying y Ciberbullying Escolar.



La diferencia entre uno y otro, explica la psicóloga y especialista en Clínica Organizacional, de la secretaria de Educación del Valle del Cauca, Viviana Varona, está en que el bullying se centra en el maltrato físico, mientras que, el ciberbullying se enfoca hacia el daño psicológico, emocional y mental.



En este sentido, es importante resaltar que los casos de hostigamiento digital van en crecimiento, especialmente tras la implementación de las clases virtuales como medida de prevención del contagio de Covid-19, y al uso descontrolado de las redes sociales por parte de los menores.



“A través de internet predomina el anonimato, la manera más utilizada por los acosadores para causar daño sin llegar a un enfrentamiento personal”, advierte Varona. Además, “existe mucha facilidad para el acceso de la información, aspecto que empeora el panorama”.



A esto se suma que, “hay legiones de trolls pagos y de trolls que solo atacan por pura maldad y que no discriminan entre menores y mayores; insultando, amenazando e incitando al suicidio a los jóvenes, llevando las ofensas a niveles insostenibles, las 24 horas del día, los 365 días del año", precisa por su parte el doctor Miglino.



Por todo lo anterior, los profesionales aconsejan no guardar silencio y buscar ayuda.



En Cali, por ejemplo, la Secretaría de Salud Pública Distrital dispone de la Línea 106, que brinda información y acompañamiento psicológico personalizado, sin importar la edad, de manera discreta y sin ser juzgados. También las instituciones educativas fomentan la prevención con espacios de reflexión y formación para los docentes, para que aprendan a identificar y atender posibles hechos de acoso escolar.



Justamente, hoy, con motivo de la celebración del Día del Niño, “es necesario reflexionar sobre la necesidad de frenar los casos de bullying y ciberbullying, ya que generan debilidad emocional, destruyen la autoestima y marcan un dolor silencioso que lleva a que el acosado se vuelva acosador, creando una sed de venganza frente al otro”, explica la psicóloga Viviana Varona.



No obstante, Laura López, directora del programa Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad El Bosque, resalta que es necesario considerar las características que permiten afirmar que sí hay un caso de acoso o ciberacoso escolar.



Por lo tanto, lo primero a tener en cuenta las familias y educadores es que se evidencia un daño intencional, ya sea físico, psicológico, emocional, social o de otra índole; la acción tiene es repetitiva, y por último, existe una diferencia de poder entre el acosador y la víctima.

Identificación del problema

Si bien, hace unos años el bullying escolar lo padecían con mayor frecuencia los estudiantes con mejor rendimiento académico o con atributos físicos particulares, ahora cualquier razón es una excusa para agredir. Algunas de las señales que permiten reconocer que un niño o joven puede estar sufriendo de acoso escolar son: dolor de estómago, dolor de cabeza, falta de deseo por ir al colegio, poco apetito, temor, aislamiento, entre otros.



“En otros casos, se presentan alteraciones en los patrones de sueño, y en los niños más pequeños hay un retroceso en los procesos que llevan incluso a que ya no haya control de esfínterés. En los adolescentes se pueden dar episodios de violencia y agresividad, o en el peor de los casos, se incrementa el factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoativas”, anota Jenny Lorena Escobar, coordinadora del Equipo de Salud Mental de la Secretaria de Salud Pública Distrital.



Adicionalmente, la exposición a contextos donde predomine la violencia intrafamiliar, la violencia física o sexual, se consideran factores que aumentan el riesgo. Esto lleva incluso, según explica Escobar, a que se naturalice la conducta de agresión y que “vean el bullying o ciberbullying como algo normal, como un juego con el que pueden divertirse”.



Ante esto, Laura López, de la Universidad del Bosque, recomienda mantener una comunicación asertiva en la familia, que permita conversaciones en las que se puedan abordar con anticipación este tipo de situaciones. Además, fomentar en los niños y jóvenes habilidades como la empatía, el respeto y el reconocimiento de la diversidad que nos caracteriza como seres humanos. Finalmente, “no es aconsejable buscar culpables, no ir en contra del otro niño o su familia, ni considerar que es una responsabilidad únicamente del colegio”, precisa.

Otros datos del Informe

- Las secretarías de Educación de los 32 departamentos de Colombia y el Ministerio de Educación aportaron información para el desarrollo del documento sobre bullying, realizado entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

- Este informe es el resultado del trabajo de 50 mil colaboradores de Bullying Sin Fronteras, presentes en los cinco continentes.



- A nivel mundial, México es el país con el mayor número de casos . De acuerdo con el informe Bullying Sin Fronteras, 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren algún tipo de acoso a diario. Le sigue Estados Unidos, donde 6 de cada 10 menores padecen este flagelo.

Día del Niño

- Con una jornada de prevención de la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas, la secretaría de Salud Pública conmemoró ayer, el en el corregimiento Felidia, el Día del Niño, en compañía de aproximadamente 150 menores.



- De otro lado, 120 estudiantes del colegio Santa Isabel, de la comuna 15, participaron ayer en el Teatrino del Museo La Tertulia de actividades recreativas y de sensibilización ambiental, las cuales fueron coordinadas por Emcali.



- La Fundación Educativa para el Desarrollo de las Comunidades Afrocolombias también festejó con los estudiantes y niños residentes en los sectores aledaños de los colegios Instituto Politécnico Comuna 21 y el Centro Educativo Autónomo. Juegos inflables y manualidades, algunos de los atractivos.



- La Corporación para la Recreación Popular, por su parte, festejó el Día del Niño con rifas, estaciones de juegos, stand de fotos para compartir con seis superhéroes, en el Acuaparque De La Caña.