Accidente entre una ambulancia, un carro y una moto se registró en el oriente de Cali

Una ambulancia colisionó con una moto y un carro particular en el oriente de Cali en la mañana de este sábado. Según las autoridades, el siniestro se presentó en inmediaciones de la estación del MÍO Troncal Unida y no dejó personas lesionadas.



Al respecto, el secretario de Movilidad, William Vallejo, informó que cuando llegaron “unidades de tránsito y de la Secretaría de Salud al lugar, donde aparentemente ocurren los hechos, no se logró ubicar ninguno de los tres vehículos”.

En la mañana de este sábado se presento un accidente en donde una ambulancia colisionó con una moto y un carro particular en el oriente de Cali. Según las autoridades, el siniestro se presentó cerca de la estación del MÍO Troncal Unida.



🎥 Video tomado de redes sociales pic.twitter.com/dYzgibXR1C — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 28, 2022



Sin embargo, el reporte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias permitió conocer la información de la ambulancia involucrada. Vallejo detalló que esta investigación la adelanta la Secretaría de Salud y ya arroja varias conclusiones.



Lea aquí: Ciclovida en Cali no se realizará este domingo por jornada de elecciones presidenciales



“Primero, se identifica que no había asignación de caso”, dijo el Secretario. Es decir, el vehículo de servicio médico no se dirigía a atender una emergencia médica al momento del accidente.

El secretario de Movilidad se pronunció frente al accidente que se presentó en la mañana de este sábado, en donde una ambulancia colisionó con una moto y un carro particular. pic.twitter.com/q5GizsrL4B — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 28, 2022



Del mismo modo, Vallejo menciona que “según los datos del GPS superaba los 60 kilómetros (por hora) de velocidad al momento del evento, y el operario o el conductor del vehículo presenta un acumulado de sanciones de tránsito”.



De acuerdo con la información de las autoridades, estas multas de tránsito que debe el conductor de la ambulancia suman casi $7 millones.