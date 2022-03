A un año del estallido social, más de 15 semáforos permanecen dañados en Cali

Ya casi se cumple un año desde el estallido del paro nacional en Cali y aún hacen falta alrededor de 17 intersecciones semafóricas por arreglar, panorama que ha hecho que algunos ciudadanos se sientan inconformes y solicitan celeridad en la reinstalación de los semáforos.



“Necesitamos un Alcalde para que arregle todos los semáforos y los estragos del paro, porque la verdad no tenemos un mandatario en el momento”, fueron las palabras que dijo Carlos Muñoz, trabajador de un almacén en el sector de Andrés Sanín, sobre la calle 73 con carrera 15, mientras divisaba a lo lejos a un agente de tránsito tratando de regular el tráfico de la zona.



Asimismo, Edgar Pérez, quien es trabajador de un taller de mecánica de este mismo barrio, aseguró que el hecho de que no existan semáforos hizo que los andenes se convirtieran prácticamente en autopistas.



“Por aquí hay más de 10 accidentes al día, también la intolerancia reina y la gente pelea, porque el uno no le da el paso al otro, además de que las motos se trepan en los andenes para evitar los trancones que se forman”, dijo Pérez.



En algunos de estos puntos se puede ver cómo los transeúntes dudan para pasar las calles, ya que no se tiene certeza ni un tiempo fijo en el que los vehículos podrían parar, convirtiendo el paso de una calle en una actividad de riesgo.



“Los agentes de tránsito están solamente un ratito y se van, para después ver cómo vuelven todos esos muchachos (reguladores del tráfico ajenos a la Secretaría de Movilidad). Acá ocurren bastantes accidentes, pues un muchacho de esos no sabe regular de igual manera que un agente de tránsito, entonces es urgente que pongan los semáforos”, recalcó Alex Gallego, habitante del sector de Cuatro Esquinas.



Por lo anterior, Gallego expuso que junto a él ya son muchos los habitantes del oriente de la ciudad que se sienten abandonados por las autoridades de tránsito, ya que indicó que “si uno va para el sur a sitios por Ciudad Jardín, Unicentro o Palmetto ahí sí se ven guardas de tránsito hasta parados en cada esquina”.



Por otra parte, Marco Marulanda, quien labora como taxista, indicó que ahora otro problema que se ha sumado a la movilidad de la ciudad es que hay muchos semáforos que no fueron vandalizados, pero, aun así, no están funcionando.



“Desde la Carrera Primera cuando usted entra al norte que empieza la Avenida la Ciudad de Cali hasta Bochalema el 90% de los semáforos están dañados. Es un caos total en ese sector y por eso todo mundo hace lo que le da la gana, se ha convertido en una tortura manejar en Cali y eso hace que hasta las personas se puedan enfermar”, expresó Marulanda.

¿Cómo avanza la reposición de los semáforos?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad Municipal hasta el momento se han recuperado 138 intersecciones semafóricas, lo que deja una cifra de 17 cruces que aún hacen falta por la instalación de los semáforos.



Cabe recordar que estos fueron vandalizados en abril del año pasado cuando se realizó el paro nacional, que afectó especialmente a la capital del Valle.



“Venimos trabajando con un contratista de obras civiles, el cual está realizando las adecuaciones respecto a instalación de tuberías y anclajes, para poder hacer el montaje de las intersecciones por parte de nuestro equipo técnico”, afirmó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



Asimismo, el funcionario dijo que de acuerdo con los cronogramas se espera que esta semana se puedan tener listas cuatro intersecciones más, de las cuales dos son en el barrio Bretaña, una en la carrera 36 con calle 29 y otra en la carrera 73 con calle 19.



Así las cosas, Vallejo puntualizó que se está trabajando arduamente en la recuperación de la red semafórica de la ciudad, por lo que se espera que a finales de este mes se recuperen el 100% de los semáforos vandalizados.



Compromiso que la comunidad confía en que se cumpla, esperando que esto reduzca el estrés que tienen los conductores al manejar.

Semáforos Pendientes

Las direcciones exactas en donde aún hacen falta reponer los semáforos, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad de Cali, son las siguientes:



Calle 73 con carrera 1ª6

Calle 73 con carrera 1J

Calle 73 con carrera 2ª

Calle 73 con carrera 15

Calle 73 con carrera 19

Calle 73 con carrera 8

Calle 74 con carrera 15

Calle 59 con carrera 15

Calle 36 con carrera 29

Calle 73 con carrera 27

Calle 54 con carrera 46

Calle 40 con carrera 46

Calle 10 con carrera 23

Calle 10 con carrera 23ª

Calle 11 con carrera 23

Calle 23 con carrera 44

Calle 25 con carrera 44