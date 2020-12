Alejandro Cabra Hernandez

¡Visto bueno! Lo que opina el presidente de que la final América Vs. Santa Fe vaya por TV abierta

Aunque el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, descartó la posibilidad de que los juegos de la final de Liga entre América y Santa Fe se transmitieran por TV abierta solo horas después de que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hiciera la petición, la propuesta tiene el visto bueno del presidente Duque.



Así lo reconoció el mandatario en su programa diario 'Prevención y Acción', donde señaló que, pese a que es un tema de privados, desde su lugar hará lo posible para evaluar la viabilidad del hecho.



“Es un asunto que se maneja en la órbita privada, pero toda la voluntad de explorar posibilidades. Se trata no tanto de simplemente un espectáculo deportivo que genera mucha ansiedad y emoción en los colombianos, sino también tenemos que buscar cómo evitamos aglomeraciones. Al ser una decisión de privados lo que esperamos es poder encontrar mecanismos y soluciones”, señaló Duque.



Ospina le había pedido al presidente que declarara el primer partido de interés público para que fuera por TV abierta y así evitar aglomeraciones en la ciudad, que acaba de entrar a alerta roja por la alta ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo por cuenta del covid-19.



Jaramillo, presidente de Dimayor, descartó esa posibilidad asegurando que “por el tema contrato es imposible que la final salga en televisión abierta, yo ni me desgasto con ese tema, eso está descartado".



No obstante, las declaraciones de Duque podrían cambiar el panorama.



El juego de ida de la gran final de la Liga colombiana se disputará el domingo desde las 6:00 p.m. en el Pascual Guerrero de Cali.