América de Cali visita esta tarde a Cortuluá en el cierre de la fecha 4 de la Liga colombiana

El técnico Juan Carlos Osorio buscará esta tarde en su visita al estadio Doce de Octubre prolongar las buenas sensaciones que viene dejando con el América en el comienzo de la Liga, en la que suma dos triunfos y un empate.



Al frente tendrá a Cortuluá, que aún no conoce la victoria en el torneo, luego de encajar dos empates y una derrota.



Ante su hinchada esta tarde, los tulueños tratarán de lucirse para vencer a un América que desea mantenerse en la parte alta de la tabla (7 puntos) y que tendría algunas novedades en su plantilla.



Los ‘Diablos’ incluirían en el plantel al extremo Déinner Quiñones, quien se ausentó del juego pasado por fatiga muscular, y al centrodelantero argentino Alejandro Quintana, que aún no debuta con el equipo rojo.



América viene de vencer 3-0 en el Pascual Guerrero al Atlético Bucaramanga, en un partido en el que el volante Carlos Sierra fue la gran figura por segundo juego consecutivo, al marcar dos goles y asistir uno.



Los tres tantos fueron de gran factura, sobre todo el segundo, en el que los escarlatas finalizaron con la pelota en la red contraria una sucesión de 18 pases. Larry Angulo fue el autor de la anotación.



Otros jugadores que dejaron buenas sensaciones en ese juego fueron Jhon Édison García, Juan Camilo Portilla y Esnéyder Mena.



Cortuluá, por su parte, viene de empatar 1-1 con Independiente Santa Fe en el Doce de Octubre y ante el América repetirá localía.



El otro partido de hoy, y con el que cerrará la cuarta fecha de la Liga, será el que sostendrán Once Caldas e Independiente Medellín en Manizales. Mañana inicia la quinta jornada.



Ficha técnica:

Estadio: Doce de Octubre

Árbitro: Andrés Rojas

Hora: 4:00 p.m.



Posibles formaciones:

Cortuluá: Ernesto Hernández, Jhonatan Pérez, Rodrigo Paillalef, Julián Millán, Bairon Escobar, Jonny Mosquera, Luis Caicedo, Johan Bocanegra, Alexis Castillo, Andrés Felipe Rivera, Luis Carlos Ruiz.

DT: Manuel Suárez



América: Diego Novoa, Éber Moreno, John García, Marlon Torres, Elvis Mosquera, Dídier Pino, Carlos Sierra, Déinner Quiñones, Esnéyder Mena, Adrián Ramos, Émerson Batalla.

DT: Juan Carlos Osorio