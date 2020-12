Alejandro Cabra Hernandez

Juan Cruz Real ha tenido que batirse como una fiera dentro de la cancha y fuera de ella desde que se sentó en el banco del América, por allá en el mes de septiembre. Y en ambos escenarios, hasta el momento, va ganando el partido.



El técnico argentino de 44 años, con resultados poco alentadores en cuatro clubes que ha dirigido en su breve carrera desde el 2015 en Costa Rica, Venezuela y Colombia, llegó al equipo escarlata en medio de la pandemia del coronavirus que azotaba al mundo y que trajo consecuencias económicas en todas las esferas, de las que los rojos no pudieron escapar.

Una mayúscula responsabilidad afrontaba Cruz, al coger a un América que venía de ser campeón bajo el mando del brasileño Alexandre Guimaraes, y que tenía entonces el reto de mantener el título en la Liga colombiana y realizar una participación decorosa en la Copa Libertadores.



La tarea era bastante compleja. Aparte de que el argentino —con pasado futbolístico como delantero en su país, Colombia (Millonarios), Haití, Chile y Canadá— llegaba para sustituir a un técnico ganador, se encontró con una nómina muy diezmada por la crisis y con varias ausencias clave, como su arquero (Neto Volpi), su goleador (Michael Rangel) y su extremo más punzante (Matías Pisano), entre otros.



Y vinieron las derrotas a la par con la reanudación del fútbol en Colombia y el continente. Perdió la Superliga con Junior, fue eliminado de la fase de grupos de la Libertadores y se quedó sin cupo en la Suramericana. Debacle total y lluvia de críticas de la hinchada pidiendo su salida, contra la voluntad del máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, que siempre lo respaldó. Solo le restaba la Liga como competencia y estuvo a poco de quedar por fuera de las instancias finales.



Contra viento y marea, y apostando por juveniles de la cantera como Pablo Ortiz, Santiago Moreno y Luis Sánchez, que borraron a hombres experimentados como Juan Pablo Segovia, Carlos Sierra y Juan David Pérez, Cruz logró el tiquete para la fiesta final de la Liga, y dejó por fuera del baile a los dos equipos más costosos y encopetados del torneo: Nacional, en cuartos de final; y Junior, en semifinales.



En 180 minutos que empiezan a correr desde este domingo a partir de las 6:00 de la tarde, en la final contra Independiente Santa Fe, primero en el Pascual y después en El Campín, Cruz tendrá la posibilidad de ganar su primer título como entrenador, y ‘exhibirse’ como el mejor ‘tapabocas’ de esta atípica temporada del fútbol colombiano.



El técnico argentino habló en la previa de la final con El País.



Esta es su primera final como entrenador, ¿qué sensaciones tiene para el duelo con Santa Fe?

​

Es un partido muy importante para la institución antes que para Juan Cruz. Este es un trabajo de equipo y hay que pensar en el bien común. Hay una motivación alta, los jugadores están bien, esperamos darlo todo y conseguir el título.



Llegó a esta final contra viento y marea, luchando contra las voces que pedían su salida. ¿Es la disputa del título una revancha?

​

No, no es una revancha. Sí estoy contento por haber llegado a la final, donde estamos los dos mejores, y por la forma como llegamos, eliminando a las dos nóminas más poderosas del país y apostando por una mezcla de jugadores juveniles y de experiencia; jugadores juveniles que han hecho que el club tenga un capital mayor. Y bueno, ya ganamos cupo en la fase de grupos de la Libertadores del próximo año y falta dar este último paso que es salir campeón.



¿Sintió mucho la hostilidad de los hinchas, la prensa, el entorno, o Juan Cruz no le presta atención a ese tipo de cosas?

​

No es que no les preste atención. Es aceptar las cosas como son y hacer que la gente que no creía, porque no son todos, hoy pueda ver otra realidad. La campaña ha sido muy buena, ya estamos en la final y el gran objetivo es ser campeón, y creo que la gente ha empezado a reconocer eso, y Dios nos ha premiado el trabajo hecho.



¿En algún momento pensó irse del América?

​

No, siempre estuve enfocado en tratar de ir superando cada partido, cada llave. La idea mía es ejecutar un proyecto a mediano y largo plazos, pero este cuerpo técnico siempre ha mantenido la firmeza de seguir.



América dejó en el camino a dos grandes como Nacional y Junior, pero con Santa Fe puede ser a otro precio, es el equipo de mejor rendimiento en el torneo. ¿Cómo derrotarlo?

​

Va a ser un partido tan difícil como todos los que hemos tenido esta temporada, más si se trata del finalista. Pero nosotros tenemos que seguir por el camino que nos llevó a jugar esta final, no tendríamos por qué cambiar ahora. Obviamente cada partido tiene sus propias circunstancias y complejidad, pero tenemos que seguir creyendo en lo nuestro.



¿Por qué le cuesta tanto al América ganar de local, pero lo hace, y de manera vistosa, de visitante?

​

Tuvimos una racha buena como locales en la reapertura del campeonato, nos ponderaban esa fortaleza, pero luego vino un bache, bajó el rendimiento, jugamos dos partidos con un hombre menos, en fin. Y en las llaves definitivas con Nacional y Junior, son series de 180 minutos, empatar de local no significa quedar por fuera, pudimos lograr la clasificación de visitante. Obviamente este domingo queremos ganar de locales contra Santa Fe, hay cosas por corregir, y si logramos eso y mantenemos la racha de visitantes, pues sería genial.



¿Qué recogió del América campeón de la temporada pasada para imprimirle su sello propio y ponerlo nuevamente en la final?

​

Los equipos y los jugadores siempre tienen aprendizajes y uno como entrenador aprovecha eso de acuerdo con la idea futbolística que tiene. Y no se trata de cambiar o rescatar, sino de que cada proceso se adapte a lo nuevo, y gracias a Dios las cosas nos han salido bien hasta el momento y hemos llegado a la final.



Muchos hablan de la suerte del América contra Nacional y Junior por el tema covid, pero si un equipo fue desarmado en esta pandemia fueron justamente los rojos…

​

Se ve lo que se quiere ver. América tuvo situaciones de covid que marginaron a jugadores importantes, casos Vergara, Ramos, Ureña, Graterol, Torres, y así puedo seguir nombrando. La pregunta que yo hago es si los jugadores que enfrentamos de Nacional y de Junior eran de bajo nivel. América tiene un equipo de 23 años en promedio, viene con un proceso nuevo… si ponemos en una balanza las circunstancias, creo que hemos estado más en desventaja nosotros que los rivales.



¿Fue arriesgado o valiente apostar por jugadores juveniles por encima de experimentados como Segovia, Sierra y Pérez?

​

El fútbol es de actualidad, tomamos la decisión de valorar el presente de los juveniles por encima del recorrido de los experimentados, y logramos hacer una mezcla con jugadores de trayectoria. Y bueno, sí, tuvimos el coraje de apostar por ellos y eso no es fácil en un club como el América, menos si es el actual campeón de Colombia.



Contra Junior lo vimos aferrado a un crucifijo, la imagen del Señor de los Milagros, de Buga. ¿Siempre le ha tenido fe o comenzó justamente con su llegada al América?

​

La creencia en Dios ha sido siempre, pero al Señor de los Milagros lo conocí cuando llegué a Cali, y trato de aferrarme a él como católico que soy. Siempre le pido que me ilumine, no solo en cada partido, sino en otras cosas de la vida que no tienen que ver propiamente con el fútbol.



¿Qué mensaje les manda a los hinchas del América, tanto a los incrédulos como a los que sí han creído, para esta final contra Santa Fe?

​

Crean en el equipo. Siempre hemos estado acá trabajando al máximo para hacer las cosas lo mejor posible. Respetamos mucho al hincha y lo daremos todo para lograr este título que soñamos.