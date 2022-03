Una visita por otros tres puntos: América femenino quier asegurar el liderato de la Liga

América visitará este sábado la casa del Deportivo Pereira, por la octava fecha de la Liga Femenina Colombiana, en busca de una victoria que les haga recuperar la punta de la tabla de posiciones, que el viernes quedó provisionalmente en poder del Deportivo Cali, tras golear 7-0 a Real Santander en Palmaseca.



Las americanas tienen 18 puntos, producto de seis victorias. No han perdido ni empatado un solo juego, como tampoco han recibido un solo gol en contra. En cambio, han convertido 13.



Pereira, por su parte, tiene 11 unidades en la tabla, luego de tres victorias, dos empates y una derrota.



Sobre el juego de este sábado, la jugadora del América Wendy Natis declaró: “Sabemos que ningún rival es fácil y cada equipo que se enfrenta con América lo hace como si fuera una final. Nosotras vamos a salir a buscar nuestro resultado, aunque estemos en su casa. Eso no impide que hagamos nuestro trabajo y que sea muy colectivo. Ellas dejan muchas zonas libres y eso debemos aprovecharlo de la mejor manera para buscar los goles y ser contundentes”.



Por su parte, su compañera Mariana Zamorano se mostró optimista para alargar el invicto del América en la Liga Femenina.



“Todas estamos muy motivadas, muy felices y con ganas de seguir triunfando en esta Liga. Gracias a Dios hemos podido hacerlo al salir victoriosas en todos los partidos”, dijo Mariana.



Sobre el Pereira, opinó que “es un rival muy bueno. Tiene jugadoras clave que he tenido la oportunidad de enfrentar y son muy buenas. Va a ser un excelente partido”.



Para prolongar la buena racha, Mariana consideró que la clave será “mantener el trabajo en equipo, que cada una respalde a la otra, así como la buena toma de decisiones”.



En el estadio Hernán Ramírez Villegas, las americanas saldrán por otra victoria que las consolide como favoritas al título en la presente temporada.