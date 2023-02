Una mirada al pasado: Álex Escobar reveló en La Tocata de El País cuál fue el mejor jugador que vio en América de Cali

América de Cali está cumpliendo 96 años y ha recibido numerosos mensajes de exjugadores, clubes nacionales e internacionales y de muchos aficionados regados por el mundo.



Una de las viejas glorias del equipo escarlata es Álex Escobar, más conocido como 'El Pibe del barrio Obrero', quien dejó su huella en América con una poderosa zurda y al lado de reconocidos futbolistas internacionales.



Álex estuvo como invitado especial en La Tocata, el Facebook Live de El País, y allí contó anécdotas de su paso por el cuadro rojo y lo que fue compartir con jugadores consagrados como Ricardo Gareca, Willington Ortiz, César Cueto, Sergio Santín, Roberto Cabañas y Julio César Falcioni, entre otros.



"Estoy contento porque está cumpliendo años el más grande del país, la pasión de un pueblo, el equipo que me formó como persona y como jugador. Estuve desde los 11 años, me tocó las verdes y las maduras. Me fui en el 96", comenzó diciendo Escobar.



Manifestó que esperó con tranquilidad la chance de jugar, a pesar de que América, en esa década del 80, era considerado uno de los mejores equipos de Suramérica, por la calidad de los jugadores que tenía.



"Yo le agradezco a Dios la paciencia que tuve y a un entrenador como el médico Ochoa. El hincha quería que yo fuera de titular, pero esperé la oportunidad con mucha tranquilidad. Y aprendí de todos esos grandes jugadores, recibí los consejos de todos ellos y eso me ayudó mucho para mi carrera", señaló.



A la hora de elegir el mejor jugador que vio o con el que compartió en América, Álex no dudó en mencionar al volante peruano César Cueto.



"Cueto era pura magia, un crack, manejaba la pelota como quería. Cabañas era un atleta, lo que hoy es Cristiano Ronaldo, era un jugador acrobático, pero no te ponía un pase-gol. En cambio Cueto era puro talento, pura magia. Después de los entrenamientos me quedaba con él, aprendiendo algunas cosas", aseguró Escobar.



También dijo sin dudarlo que el mejor jugador colombiano ha sido Willington Ortiz. "Yo respeto al 'Pibe', a Rincón, al 'Tino', a James, a Falcao, pero para mi el mejor ha sido Willington".



En cuanto a su experiencia con Gabriel Ochoa como técnico de un equipo lleno de estrellas, Álex manifestó que "el médico era disciplina, carácter y competitividad. Una persona que manejaba muy bien el equipo".



Eso sí, el 'Pibe del barrio Obrero' confesó que con dos de las figuras de ese América, Ochoa era muy tolerante.



"Su relación con Cabañas fue muy complicada, pero aun así lo trataba con respeto, siempre lo llamaba por su nombre (Roberto). Pero con Julio (Falcionu) y con Willy, el médico era muy tolerante. Julio con esa fumadera y Willy llegando tarde siempre a los entrenamientos, ese fue el gran problema de Willington, que no llegaba a tiempo a la hora de entrenar y eso el médico lo pasaba", reveló el exjugador escarlata.



Por último Escobar dijo que sigue esperando la chance de entrenar al América, para devolverle todo lo que le dio en su época de jugador.



"Me he preparado, he echo los cursos de Conmebol, leo constamente, me actualizo, pero no se me da la oportunidad. Por momentos quisiera tirar la toalla, pero espero que América algún día me de esa oportunidad para retribuirle todo lo que me dio", puntualizó Escobar, fue fue asistente técnico de Diego Umaña en varios equipos, y dirigió a Orsomarso de la Primera B.