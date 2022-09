Una mala noche: América de Cali tropezó en Medellín y perdió su invicto en la Liga

América cayó este sábado 2-0 ante el Medellín, en el Atanasio Girardot, y perdió de paso el invicto que traía en la Liga colombiana.



Los rojos, que venían protagonizando una gran campaña, con dos victorias en línea, no pudieron mantener el ritmo en el estadio antioqueño, y sufrieron una derrota que frena el avance que traían en la tabla de posiciones.



América comenzó perdiendo muy temprano, con un par de desconcentraciones; primero, al dejar levantar el centro desde la derecha de Jordy Monroy, y segundo, permitir el cabezazo claro de Díber Cambindo cuando apenas iban dos minutos de juego.



En esa parte inicial los rojos no fueron contundentes, más allá de que tuvieron la oportunidad de manejar el balón.



El equipo de Guimaraes atacó por los bandas, pero los extremos no pudieron sacar un centro bueno y preciso que pudiera ser aprovechado por Adrián Ramos y Alejandro Quintana.



El Medellín, por su parte, hizo su tarea al defender la ventaja en el primer tiempo, y sin ser brillante tuvo el segundo a los 30 minutos con un tiro libre que cobró Andrés Cadavid, Joel Graterol rechazó a medias, el balón le quedó a Luciano Pons y el atacante rojo la mandó por fuera inexplicablemente.



En el periodo complementario América siguió presionando, pero fue el local el que llegó de nuevo al gol.



A los 54 minutos, un tiro de esquina cobrado por Vladimir Hernández fue aprovechado de nuevo por Díber Cambindo, quien de golpe de cabeza volvió a vencer a Graterol.



Guimaraes reaccionó y mandó al campo a Gianfranco Peña, Juan David Pérez y a Déinner Quiñones por David Lemos, Alejandro Quintana y Daniel Quiñones.



El timonel rojo quería profundidad, pero eso lo obligó a dejar espacios atrás que pudo aprovechar el local como en el minuto 64, con el remate de Daniel Torres que dio en el palo del arco defendido por Graterol.



A los 72 minutos Adrián Ramos ensayó de media distancia, pero el arquero paisa desvió al tiro de esquina.



Medellín respondió con un cabezazo de Adrián Arregui que llevó susto al arco escarlata, confirmando que en el juego aéreo los de Guimaraes esta vez dieron muchas ventajas.



El resultado se mantuvo en el Atanasio por mucho que América intentó por lo menos llegar al descuento.



El revés hace que América pierda el invicto, aunque el equipo sigue bien posicionado en la tabla, metido en el grupo de los ocho y manteniendo un estilo que ofrece garantías.