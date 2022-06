Una ‘locura’ llamada Catalina: Usme, la gran figura en el título del América de Cali femenino

Este lunes, en redes sociales, un grupo de hinchas insinuaba que así como Adrián Ramos tiene un mural en el estadio Pascual Guerrero, la capitana y figura del equipo femenino del América, Catalina Usme, debe tener el suyo…



Más allá de que la idea llegue a concretarse o no, lo cierto es que la jugadora antioqueña de 32 años (25 de diciembre de 1989) se ganó hace rato un espacio, y bien grande, en el corazón de los hinchas americanos.



El domingo pasado, en la final de la Liga Femenina Colombiana contra Deportivo Cali, Catalina alargó su leyenda al convertir dos de los tres goles con que las ‘Escarlatas’ superaron a las ‘Azucareras’ para quitarles el trono como las campeonas del torneo y alzar por segunda vez en su historia el trofeo de la Liga.



‘Cata’ marcó el primero, en el minuto 7, con un zurdazo que vulneró el arco caleño, y en el 71 cerró la cuenta para la tranquilidad del equipo y las 40 mil almas que alentaron desde las tribunas del Pascual con un cobro de tiro penal. Fue el 3-1 definitivo, 4-3 en la serie total.



La número 10 y capitana de las bicampeonas fue escogida como la figura del partido y en medio de las lágrimas y la alegría confesó que había escrito lo que estaba sucediendo.



“Pocos lo saben, pero escribí que iba a marcar 15 goles en la Liga y que íbamos a ser campeonas. Este triunfo es para Dios, que ha estado siempre con nosotras, y para las familias. Es una felicidad inmensa”, decía la jugadora, mientras era buscada y abrazada por sus compañeras y su hermano y técnico del equipo, Andrés Usme.



Ese apellido, Usme, está grabado con letras doradas en la historia del equipo femenino del América, porque Catalina y Andrés, nacidos en Marinilla, Antioquia, fueron bastiones en el primer título, en el 2019, y ahora repiten.



“América es una locura”, dijo la talentosa jugadora al término del partido y quien antes de la final fue publicada en redes sociales entonando una canción que el Grupo Niche volvió himno del América y que en el 2020 también hicieron viral los jugadores del elenco masculino al coronarse campeones de la Liga.



“(...) Y me siento orgulloso en la tribuna / en la calle donde sea / cuando me visto de rojo / saco pecho y fuerza en mi garganta / la humildad la dejo en casa / señores soy escarlata / y algo me dice que mañana no trabajo / que esta yo no la rebajo / soy de casta americano(...)”, dice la letra del ‘Himno de fe y alegría’ que más repiten los americanos.

Dueña de todos los récords

Con los dos goles del domingo frente a Deportivo Cali, Catalina llegó a 15 tantos esta temporada, erigiéndose como la máxima goleadora del torneo, y a 55 en la historia de la Liga Femenina Colombiana, lo que la ratifica también como la máxima anotadora. La ventaja que tiene sobre sus perseguidoras es demasiado amplia, porque Manuela González, Joemar Guarecuco y Oriana Altuve, quienes le siguen, llegan a 28 dianas.

‘Cracktalina’, como le dicen muchos, es, además, la goleadora histórica de la Copa Libertadores con 29 tantos, torneo que estuvo a punto de conquistar en el 2020, cuando disputó la final con América frente a Ferroviaria de Brasil, que ganó el título.



La Libertadores sigue siendo un sueño en la vida de la capitana roja. “Una de mis ilusiones desde que llegué al América es la Copa, quiero ganar una Libertadores con esta institución”, remarcó antes de jugar la final con el Cali este domingo, pues ambos equipos están clasificados al torneo internacional de este año, en Ecuador.



Sus gestas la ratifican actualmente como la mejor jugadora de la Liga Femenina y una de las mejores de la historia del balompié profesional de las mujeres.



Vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, Catalina ganó en el 2019 la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, que es el logro más importante obtenido por el fútbol femenino colombiano en el ámbito internacional. Y ya en el 2015 había sido mundialista en Canadá con la Tricolor, donde llegó a los octavos de final.



¿El mural?... ¡quién sabe! Quizás con ese pedazo que ocupa en el corazón de los americanos baste.

En breve

Tres equipos de fútbol ha integrado Catalina Usme: Formas Íntimas, Independiente Santa Fe y América.



En su palmarés, Catalina tiene dos Copa Prelibertadores y dos Liga Femenina Colombiana.



También ganó los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima con la Selección Colombia.



Los 29 goles marcados en Libertadores como artillera histórica están divididos así: 19 con Formas Íntimas, 4 con Independiente Santa Fe y 6 con América.