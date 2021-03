Un moribundo América de Cali perdió con el DIM y se aleja de la clasificación a los ocho

Juan Carlos Pamo

Si había un partido que debía ganar América era este de este miércoles en el Pascual Guerrero contra Independiente Medellín, rival directo en su objetivo de meterse al grupo de los ocho que disputarán el campeonato.



Pero no pudo. Cayó 1-2 en casa, evidenciando una vez más que le cuesta ganar de local, y prolongando la agonía por seguir por fuera de la clasificación, a falta de cinco jornadas, con apenas 19 puntos. Parece haber claudicado en esa meta.



Y fue un ex América, Javier Reina, quien supo poner al conjunto rojo en la guillotina, con dos goles.



Acusó muchas dificultades el local para aproximarse al arco del Medellín, que se replegó desde el primer minuto y montó un bloque infranqueable.

Fue el conjunto americano el que más atacó en los primeros 45 minutos.

Tuvo casi siempre la pelota. Lo intentaba por la izquierda, por la derecha, por el centro, pero esa pared que instaló el entrenador ‘Bolillo’ Gómez en el Pascual para defenderse estuvo permanentemente ordenada.



Medellín esperaba y si los espacios que dejaba su rival se lo permitían, se lanzaba en transiciones rápidas al ataque, la primera de ellas en el minuto 18, en una jugada por la izquierda de Mier, que terminó en las manos de Graterol.



En el 36, Ramos se apropió de un balón y se inclinó por una acción individual que concluyó con un débil remate de pierna izquierda, fácilmente controlado por el arquero Vásquez.



La jugada más clara para el América estuvo en los pies de Sánchez, en el 41, también en una acción individual, que parecía ser la fórmula para romper el muro del visitante. Sin embargo, cuando remató, el balón se estrelló en el cuerpo de un defensa y se fue al cobro de esquina.



Cuando los primeros 45 minutos expiraban, Ramos tuvo que dejar la cancha por lesión. Fue reemplazado por Cambindo.



La etapa complementaria contaría otra historia. ‘Bolillo’ Gómez envió al terreno a Javier Reina, en reemplazo de Mier, y el ex América se estrenó en el partido con un golazo de media distancia en el 48. El gol tuvo que ser validado por el VAR, porque el disparo golpeó en el horizontal y la pelota picó dentro del arco, pero regresó al terreno.



El técnico Juan Cruz se vio obligado a replantear el esquema. Mandó a Paz a la cancha por Sánchez y minutos después ingresó a Héctor Quiñones por Ortiz y a Joao Rodríguez por Lucumí.



Los ‘Diablos’ volvieron al dominio de la pelota, aceleraron en ataque, metieron un cambio de velocidad que no se vio en los primeros 45 y generaron peligro en el arco del Medellín.



En un cobro de esquina, en un entrevero, llegó el empate del local en el 66, por medio de Andrade. El defensa pescó un baló que quedó flotando en el área chica y marcó el 1-1.



El propio Andrade tuvo en el 83 la posibilidad de darle ventaja al América con un cabezazo que se fue desviado.



Pero en el 90 llegó el baldado de agua fría para los ‘Diablos’. Otra vez Reina, en contragolpe y falsa salida de Graterol, puso el 1-2 a favor del DIM, para llevarse un jugoso botín a casa y dejar moribundo al América.

La síntesis:

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Árbitro: Éder Vergara



América: Graterol, Arrieta, Torres, Andrade, Ortiz, Carrascal, Sánchez, Yesus, Vergara, Ramos, Lucumí.

Cambios: Cambindo por Ramos, Paz por Sánchez, Héctor Quiñones por Ortiz, Joao Rodríguez por Lucumí

Expulsados: Cambindo



Medellín: Vásquez, Mosquera, Rolín, Cadavid, Arboleda, Loaiza, Díaz, Londoño, Mier, Gómez, Castro.

Cambios: Sánchez por Díaz, Gallego por Londoño, Reina por Mier, Giraldo por Castro

Amonestados: Londoño, Sánchez, Vásquez

Goles: 0-1, Reina (48); 1-1, Andrade (66), 1-2, Reina (90).