¡Un empate injusto! América de Cali igualó con Once Caldas en la apertura de la jornada 9

El partido terminó este viernes 1-1, pero debió ser triunfo para el América. Porque fue más que el Once Caldas en la cancha. Dominó todo el juego.



Y tuvo al menos cuatro opciones de gol muy claras. Le faltó eso, concretar para traerse la victoria del estadio Palogrande de Manizales, en el comienzo de la fecha 9 de la Liga colombiana.



Fue un buen primer tiempo el de los ‘Diablos’, con mucha seguridad en la marca, al punto que los albos no tuvieron una sola llegada clara de gol.



En la zona de volantes, Camilo Portilla se jugaba un buen partido y de sus pies nacían las jugadas ofensivas que luego conectaban Déinner Quiñones y Juan David Pérez, principalmente.



Pero era justamente en el último cuarto de la cancha donde fallaba el América. Allí, cuando se trataba de finalizar la jugada, no acertaban los rojos.



Un error en la salida del Once Caldas le permitió a Déinner hacerse a la pelota, eludió la marca, pero remató mal.



Luego, Gianfranco Peña, haciendo de pívot, le dejó un balón servido a Pérez, quien tampoco acertó en el remate.



De nuevo, Déinner tuvo el dominio de la pelota y cuando disparó, desvió el balón.



El local no encontraba la manera de controlar el ataque americano, que debió tener el fruto de al menos un gol en los 45 minutos iniciales.



En la complementaria, el América salió con el mismo ímpetu, generando espacios para hacer más fácil el ataque y pudo irse en ventaja si Gianfranco Peña no hubiera sido egoísta en una jugada en el minuto 51.



Los rojos dominaban y, como pasa tantas veces en el fútbol, al no meterla fue el Once Caldas el que aprovechó la única oportunidad que tuvo, en el minuto 61. Tras un remate que soltó Joel Graterol, Diego Valdés, que ingresó en el segundo tiempo, remató de cabeza ante la pasividad de la defensa y abrió el marcador.



América no bajó los brazos. En un cobro de equina, Marlon Torres cabeceó fuerte, el balón se estrelló en el horizontal y en el remate, el mismo zaguero escarlata fue recursivo y embocó la pelota con el tacón sobre la carrera.



Pudieron marcar el segundo los ‘Diablos, pero Daniel Hernández lo desperdició de manera increíble. Al final, un 1-1 que suma para el rojo.



América llegó a 11 unidades en la tabla de posiciones con dos compromisos menos en el calendario.

La fecha

La novena fecha de la Liga colombiana comenzó este viernes con el juego entre Once Caldas y América.



La jornada sigue este sábado con los juegos Santa Fe Vs. Patriotas (3:30 p.m.), Alianza Petrolera Vs. Pasto (5:45 p.m.) y Nacional Vs. Bucaramanga (8:00 p.m.).



Este domingo son los juegos La Equidad Vs. Pereira (2:00 p.m.), Cortuluá Vs. Millonarios (4:05 p.m.), Junior Vs. Tolima (6:10 p.m.) y Águilas Vs. Medellín (8:15 p.m.).



Cierran la jornada el lunes los partidos Jaguares Vs. Envigado (6:00 p.m.) y Deportivo Cali Vs. Unión Magdalena (8:05 p.m.).