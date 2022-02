¿Turno para Osorio? Tulio Gómez reveló el sueño que tiene el técnico del América de Cali

La crisis de la Selección Colombia y el duro momento que atraviesa su técnico Reinaldo Rueda han provocado especulaciones en torno a candidatos que podrían llegar al banquillo del combinado nacional.



Uno de los nombres que vuelve a sonar es el de Juan Carlos Osorio, actual timonel del América y quien fue gran candidato antes de la llegada de Rueda, pero los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol al final se inclinaron por el vallecaucano.



Sin embargo Tulio Gómez, máximo dirigente del América, reveló que Osorio sigue soñando con dirigir a la Selección Colombia.



“Él sí me lo ha dicho. El sueño de Juan Carlos Osorio es dirigir a la Selección Colombia, al igual que cualquier otro técnico colombiano”, dijo Gómez en entrevista con 'Mañanas Blu' de Blu Radio.



El dirigente fue más allá y contó que hay un detalle que puede hacer efectiva su salida del cuadro rojo.



“Esa es una de las cláusulas que tiene en América, y aunque no hubiera la cláusula, si a él le resulta una Selección, claro, cómo no se va a dejar ir a una selección si Osorio es técnico de selecciones”, señaló el directivo.



Por ahora Osorio está enfocado en lo que será el partido del América el viernes ante Cortuluá, a la espera también de lo que pueda pasar en la Selección.