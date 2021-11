Tulio Gómez: "Ni yo creía en que podíamos clasificar a los cuadrangulares finales"

Mucha alegría en la fanaticada americana luego del 'milagro' que se le dio al América de Cali el domingo pasado y que representó su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga colombiana.



Uno de esos que hablan de la ayuda divina es Tulio Gómez, máximo accionista del escarlata, quien habló con 'La Tocata' de El País a propósito de lo ocurrido en la última jornada.



"Cuando perdimos contra Equidad yo era escéptico y no creía en la clasificación. Ayer estaba en Pereira, no sabía como iban los demás partidos y un hincha del Pereira me dijo que habíamos clasificado. Esto es un milagro de Dios", dijo don Tulio.



La situación de este América es similar a 2019 y 2020: "Con Guimarães y Juan Cruz pasó lo mismo. No podemos tomar decisiones apresuradas, debemos esperar hasta ultimo minuto por presión de los hinchas. Antes decían #fueraGuimarães y después fue #fuerzaGuimarães".



¿Hubo incentivos para que se dieran los resultados en otras plazas?: "De nuestra parte no hubo ningún incentivo, solo decirles que había que ganar para superar a Equidad y estar en Copa Suramericana. Para pagarle a otro equipo ¿de dónde plata? Habría que pagarles a todos y es imposible. Se dieron los resultados y por eso digo que Dios es americano".



¿Seguirá Osorio con las rotaciones?: "Tengo la esperanza que Juan Carlos Osorio ya le encontró la forma al equipo. Nosotros tenemos un buen plantel, no el mejor de la Liga, pero no el peor. No debimos haber sufrido en clasificar y sería maravilloso tener una final Cali vs América".



Sobre la sede para los primeros juegos: "Estamos buscando entre Pereira, Armenia y Manizales. Carlos Diago (Secretario Deportes de Cali) nos dijo quizás para el 8 podemos tener el Pascual, pero antes de eso no. En otras ocasiones hemos tenido la alternativa de Palmira, pero en esta no lo hemos evaluado. Queremos tener más de 25 mil personas y en el estadio de allá no hay esa capacidad".



¿Hay presión para salir campeón?: "Ni porque tuviéramos un “Dream Team”. Ya somos bicampeones y no siempre se puede ganar. Estamos obligados a ser protagonistas y siempre debemos aspirar a ser campeón, pero no en todas las veces se da".



Por otro lado, Tulio Gómez se refirió a la idea de jugar un torneo largo en el año 2022. Algo que se está debatiendo en la Dimayor.



"Yo soy partidario de dos torneos al año. Por el tema calendario podría ser dos campeonatos y solo cuatro clasificados, es una opción", indicó el dirigente deportivo.



¿Por qué no el torneo largo?: "Imagínese un torneo largo donde solo el primero sale campeón, pues Nacional nos lleva a todos y pierde emoción porque sin terminar el campeonato ya sabríamos quien es el campeón".



Por lo pronto, América de Cali sigue en la búsqueda de una sede para jugar el primer partido frente a Millonarios, debido a la imposibilidad de usar el Pascual Guerrero por los Juegos Panamericanos Junior que se van a realizar en la ciudad.