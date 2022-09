Con paso firme, ganando un clásico que confirma su gran momento y ante un marco espectacular en el Pascual, marcha el América de Guimaraes en esta Liga.



Los rojos mantienen un invicto de nueve fechas, dieron un salto de oro hasta el tercer lugar, y se dieron el gusto de hurgar en la herida de su rival de patio con ese 1-0 que celebraron más de 35 mil aficionados en el Pascual.



El clásico era de mucha paciencia para los rojos. Conscientes de que el Cali jugaría a la defensiva, el equipo de Guimaraes no entró en el desespero, y como un carpintero, fue tallando la que sin duda es una gran victoria en la Liga.



El único gol del partido lo anotó Alejandro Quintana, a los 71 minutos, de certero cabeza luego de ganarle a Germán Mera en el salto.



El primer tiempo fue de dominio para América. El equipo rojo atacó especialmente por las bandas, con Esneyder Mena y Brayan Vera, utilizando siempre el centro en busca del cabezazo o de la puntada final de Adrián Ramos y de Gianfranco Peña.



A los 9 minutos los rojos abrieron el marcador, aunque luego el VAR anuló la acción por fuera de lugar de Sierra.



Pero en esa jugada quedaron en evidencia el arquero Humberto Acevedo, el central Germán Mera y el volante Fabry Castro, quienes quisieron salir con balón dominado, pero les faltó técnica y eso lo aprovecharon los rojos, aunque luego el árbitro lo anuló.



Mientras América era convincente con el balón, el Cali no tenía cómo llegar a predios de Joel Graterol.



A la pálida imagen del Deportivo Cali hasta ese momento, se sumó la roja de Kevin Salazar por dura falta sobre Juan Camilo Portilla.



Si con 11 los azucareros jugaron a la defensiva, con 10 sí que se metieron más sobre su zona para aguantar los embates del rojo.



Y lo lograron porque esos 45 minutos iniciales terminaron 0-0, aunque a los 35 metieron miedo con un tiro libre de Kevin Velasco.



Hasta que llegó el gol

En el periodo complementario América volvió a tocar la puerta con un remate de Déinner Quiñones que pasó muy cerca de uno de los verticales.



Los rojos lo intentaban por todos los medios, pero el gol no llegaba. El más incisivo era Esneyder Mena, quien le ganó repetidamente el duelo a Cristhian Mafla, y desde la banda derecha llenó de centros el área azucarera.



América entendió que había que tener paciencia, que la superioridad que se reflejaba en la cancha, en cualquier momento se tenía que traducir en gol.



Y la ansiedad llegó a su fin a lo 71 minutos, para alegría de los más de 35 mil aficionados que colmaron el Pascual Guerrero.



Un centro preciso desde la izquierda de Juan David Pérez encontró receptor en Alejandro Quintana, quien hacía 10 minutos había ingresado por Peña.



El gol tuvo gran mérito porque el espigado delantero argentino le ganó en el salto nada menos que a Germán Mera, metió el frentazo y el balón tomó rumbo a la red para un 1-0 que lo esperaban con muchas ansias los seguidores escarlatas.



Se acercó América al segundo, pero le faltó puntería en algunas acciones, y en otras el palo se lo negó como en el remate de David Lemos a los 92 minutos.



El 1-0 no se alteró y América se llevó el botín, sumando un nuevo triunfo, saltando a la parte alta de la tabla y recibiendo la ovación de su hinchada que reconoce la gran campaña.



El Deportivo Cali, entre tanto, sufrió un nuevo revés, durísimo cuando se trata del clásico, sigue hundido en el sótano de la tabla y alimentando cada día una crisis que parece no tener fin.