América de Cali le ganó el clásico al Deportivo Cali

América consiguió más que 3 puntos en la noche de este jueves. Con un indiscutible 2-0, doblete de Adrián Ramos, venció al Deportivo Cali en el feudo azucarero, quitándole un invicto de 11 fechas y metiéndose parcialmente al grupo de los ocho clasificados.



Gran triunfo de los escarlatas, que encadenan tres victorias, nuevamente impulsados por el buen nivel de Yesus Cabrera.



El primer tiempo tuvo un dominio dividido, en una cancha pesada por la lluvia.



América salió a presionar la salida del Cali con un tridente ofensivo conformado por Santiago Moreno, Ramos y Cabrera, que no dejaba elaborar la jugada del local desde su terreno.



En un tiro de esquina, Marlon Torres conectó un cabezazo que se encontró con la mano de Jhojan Valencia y el árbitro John Hinestroza no dudó en sancionar el penal, que fue corroborado por el chequeo del VAR.



Ramos ejecutó con pierna derecha al palo izquierdo del arquero Guillermo de Amores para marcar el gol y poner en ventaja a los ‘Diablos’.



Era el minuto 10. En adelante, el visitante manejó las cosas con calma, agrupando parte de sus hombres en su territorio, a la espera de un Cali que no encontraba por dónde penetrar al área americana. Por momentos, los escarlatas intentaban construir juego por la derecha, con Moreno. Un cabezazo de Ramos en el minuto 17 generó peligro en el arco azucarero.



Sin embargo, el equipo del técnico Alfredo Arias poco a poco fue zafándose de ese dominio rojo hasta apropiarse de la pelota e intentando armar juego con el juvenil Daniel Luna, por el centro del campo, y con Kevin Velasco, por la izquierda, Mientras Marco Pérez esperaba un balón que lo dejara de cara al arco.



Pero América supo defenderse. Cerró los espacios que buscó su rival, que también lo intentó de media distancia, tratando de aprovechar el estado de la grama, pero sin mayor peligro.



En el minuto 40, el local se vio obligado a hacer un cambio por una contractura de Carlos Robles, que fue reemplazado por Andrés Colorado.

La complementaria

En el segundo tiempo, Cali salió a buscar el empate, adelantando sus líneas para evitar que América pensara.



Pero el conjunto del técnico Juan Cruz no se sometió a esa intención de los azucareros y, por el contrario, con la calma que lo acompañó en los primeros 45 minutos, se fue en busca del segundo gol.



La anotación llegó en una bonita jugada que nació en los pies del arquero Joel Graterol desde su puerta, y en la que luego se sumaron Moreno, Cabrera y Ramos, quien fue el que mandó, en una gran definición, el balón al fondo de la red ante la salida de Guillermo de Amores.



Minuto 55 y segundo en la cuenta de Ramos, quien reaparecía de una lesión.



El técnico Arias envió al campo lo que tenía en el banco a ver cómo reaccionaba ante ese 2-0 en contra. Entraron al juego Ángelo Rodríguez y Juan Camilo Angulo por Luna y Gómez.



También movió su banco Cruz. Ingresaron Duván Vergara y Díber Cambindo por Stiven Lucumí y Ramos. Justamente Vergara, tras un contragolpe, tuvo el tercero, pero De Amores salvó su puerta.



En busca del descuento, el Cali se desbarató en su zaga, propiciando espacios que los escarlatas sabían explotar con Vergara y Yesus, que en jugada individua pudo marcar uno más.



Ángelo por poco marca el descuento en el 77 por medio de un cabezazo.

Cruz bajó el telón enviando al terreno a Rodrigo Ureña y Luis Sánchez por Cabrera y Rafael Carrascal. Luego entró Nicolás Giraldo por Torres, lesionado en jugada accidental. Los ‘Diablos’ se fueron con más que 3 puntos.